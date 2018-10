Dagens lov beskytter ikke hunder mot unødige påkjenninger.

De siste fire årene har politiet sørget for at 77 hunder er blitt avlivet på bakgrunn av den nye hundeloven. I BT Magasinet kan vi lese om noen av disse skjebnene, og mye tyder på at hundeloven ikke fungerer etter hensikten.

Hunder kan bli redde og reagere på måter som kan oppleves ubehagelig uten at det egentlig er fare på ferde. Dessverre kan normal atferd fra hunder bli straffet med avlivning som følge av en mye kritisert lovgivning. Det kan være nok at det fremsettes påstander, eller at noen synes hunden ser farlig ut.

Regelverket er uklart, og avgjørelsene fattes av politifolk som ikke nødvendigvis har kompetanse på hunder. Resultatet blir usikkerhet og frykt blant hundeeiere.

Hunder kan settes i forvaring når politiet mener de kan være farlige, og uansett utfall må hundeeier betale for forvaringen som kan vare lenge og bli meget kostbar. Det er ganske spesielt. Kunne vi tenkt oss situasjoner der mennesker ble behandlet på samme måten?

I dyrevelferdsloven heter det at «dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger». Dagens hundelov gir ikke en slik beskyttelse. Miljøpartiet De Grønne krever at hundeloven blir endret.