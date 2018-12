DEBATT: I motsetning til Henning Warloe, så respekterer vi skolens egne prioriteringer.

Hvert eneste år går tusenvis av elever på skolen i Bergen. Eneste grunnen til at dette går rundt, er at tusenvis av lærere, assistenter, rådgivere og rektorer legger alt til rette for elevene. Dette er en enormt viktig og krevende oppgave.

I motsetning til Henning Warloe, som ønsker at alle skoler må prioritere skolegudstjeneste, respekterer vi i AUF de viktige prioriteringene skolen gjør om de velger vekk gudstjenestene. Det er problematisk at politikere legger press på at skoler skal delta på skolegudstjenesten. Vi håper at Henning Warloe vil være med på løsninger for å bedre skolen i stedet for å kritisere dens prioriteringer.

Det bør heller ikke være skolens oppgave å ta initiativ til at elevene skal delta på skolegudstjeneste. Elevene kan fint lære om andres religioner og kulturer uten å delta på gudstjenesten, som de gjør hver dag i KRLE-faget og i møte med mennesker som har ulik bakgrunn. Skoler kan også besøke kirker, moskeer og synagoger uavhengig av om de deltar på gudstjeneste eller ikke.

En annen god løsning ville vært om kirker la til rette for at elever kunne dra på gudstjeneste etter skoletiden, uten at skolen bruker mye tid og ressurser på det. Uansett: Det bør ikke være skolens oppgave å legge til rette for skolegudstjeneste.