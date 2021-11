Nå er det tid for påbud og forbud – både nasjonalt og lokalt

Å bli innlagt på grunn av covid-19 er ingen spøk.

«Nå, med en stor del av befolkningen vaksinert, kunne trolig selv mindre inngripende tiltak hatt stor effekt», skriver Gunnar Kvåle.

Gunnar Kvåle Professor emeritus i internasjonal helse, Bergen

Hvor alvorlig dette kan ramme en hel familie om bare en i familien blir innlagt, er godt dokumentert av BT nylig. Det er mye å vinne på å innføre strengere smitteverntiltak nå, både lokalt og nasjonalt.

9. november ble det satt ny smitterekord i Norge med over 2000 nye smittetilfeller – det høyeste antallet siden epidemien startet. Covid-19 har de siste ukene spredt seg kraftig i Norge. Helsemyndighetene har likevel nølt med å innføre tiltak som vi vet har virket til å slå smitten ned ved tidligere smittetopper.

Nå, med en stor del av befolkningen vaksinert, kunne trolig selv mindre inngripende tiltak hatt stor effekt. De meget uheldige helsemessige konsekvensene av stigende smittetall i form av stadig flere alvorlig syke og økende innleggelsestall, er alt nå i ferd med å sprenge kapasiteten i helsevesenet.

Gunnar Kvåle tar til orde for strengere koronatiltak – og det bør skje raskt.

Det rapporteres stigende smittetrend i 124 kommuner, synkende i bare 13 og flat trend i resten av landet. Det er derfor bra at Helsedirektoratet i et brev 10. november til kommunene skriver: «Kommuner med stigende smittetall bør nå raskt vurdere å innføre lokale forskrifter med målrettede tiltak».

Dessuten er det nå også behov for strengere nasjonale tiltak, og kommuner med høye smittetall, som Bergen, bør forskriftsfeste flere påbud/forbud. Det har både før og nå vist seg at å basere seg på bare anbefaling om atferdsendring, ikke har tilstrekkelig effekt.

Eksempelvis synes smittesituasjonen i Bergen å utvikle seg som i Trondheim, med om lag en ukes forsinkelse. Bergen er nå i ferd med å gjøre den samme feilen som Trondheim som primært satset bare på å anbefale tiltak. Forbud og påbud ble innført først etter smitten hadde steget kraftig.

Etter råd fra FHI er det i Bergen fortsatt bare anbefalinger. Uten forskriftsbaserte påbud og forbud nå, er det stor fare for at smitten også i Bergen raskt kan doble seg og komme ut av kontroll, med de store negative konsekvensene dette vil ha for befolkningens helse og helsesystemet.

Det er mye å vinne på å innføre strengere smitteverntiltak både nasjonalt og lokalt: Mange familier kan da i førjulstiden og gjennom julehelgen slippe å oppleve at en av deres nærmeste blir alvorlig syk og må innlegges på grunn av covid-19. Og slitne helsearbeidere kan kanskje slippe å se frem til en julehelg med altfor mange krevende ekstravakter.