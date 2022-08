Gratis SFO for dem med dårligst råd

Vi tror ikke bergenserne lar seg skremme av Høyres prioriteringer.

Marte Leirvåg og Eivind Nævdal-Bolstad mener Arbeiderpartiet lover mer enn de kan holde.

Marte Leirvåg Bystyrerepresentant, Høyre

Eivind Nævdal-Bolstad Bystyrerepresentant, Høyre

Skolefritidsordningen (SFO) er en viktig del av arbeidet med tidlig innsats. Den bidrar både til inkludering og integrering. I Bergen går over 70 prosent av elevene mellom seks og ni år på SFO. Det er bra og særlig viktig de første skoleårene.

Likevel vet vi at prisen på SFO kommer på toppen av dyrere strøm, høyere matvarepriser, økende renter og Arbeiderpartiets eiendomsskatt.

Derfor ønsker Høyre i Bergen å gi skattefinansiert og rimeligere SFO til de med dårligst råd. Det er sikkert hyggelig for folk med millionlønninger å høre at Arbeiderpartiet ønsker å dekke SFO også for dem (BT mandag), men Høyre vil prioritere dem som trenger det mest.

Da Erna Solberg var statsminister, tok vi flere grep som sikret at flere fikk redusert SFO-betaling. Det ga barn mulighet til å kunne delta uavhengig av foreldrenes lommebok.

Men vi må også gjøre mer lokalt i Bergen. Med vår ordning vil alle husstander med samlet inntekt under 700.000 kroner få billigere og skattefinansiert SFO. På denne måten har vi samtidig handlingsrom til å satse massivt på blant annet etter- og videreutdanning av lærere, mens Arbeiderpartiet må nedprioritere kunnskap i skolen.

Linn Kristin Engø og Leonora S. Hjelle fra Arbeiderpartiet kommer med en rekke skremsler om Høyres politikk. Det er ikke første gang, og neppe siste. Vi tror ikke bergenserne lar seg skremme av Høyres prioriteringer.

Problemet hver gang Arbeiderpartiet snakker om spleiselag, er at de har lovet så mye at de som har størst behov for billigere og gratis tjenester, ser ut til å være glemt når politikken leveres.

SFO er intet unntak. Ett år før valget i 2023 venter bergenserne fortsatt på at SFO skal bli gratis for alle og at skolemat skal leveres daglig. Når de nå prøver seg igjen, er det nok mest lukten av valgflesk som siver ut.

Fremfor å komme med løfter som er umulig å holde, har Høyre en realistisk politikk som gjør hverdagen lettere for flere av innbyggerne som sliter mest. Sånn skaper vi en by flere har råd til å bo i.

