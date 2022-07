Slåtte-dugnad

Med glede kunne eg sjå slåttekarane svinga ljåen skåre for skåre til det ikkje var meir gras att.

«Eg hadde i god tid slipt ljåane og funne fram river til å raka bort graset. Skal dugnaden gå unna, er det greitt å ha ein god arbeidsplan», skriv Sigmund Haug.

Sigmund Haug Nesttun

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Eg let graset veksa på plenen i år slik som i fjor. Raigras, løvetann, krypsoleie, kvitkløver og andre små planter fekk stå i fred til dei hadde blomstra av slik at honningsugande insekt fekk metten sin. Det vart ei tjukk og frodig eng der eg hadde gjødsla med hønsamøk, og Vårherre hjelpte til med nok sol og regn!

Men hjelpe meg, korleis skal dette gå når 300 kvadratmeter med overmoge gras skal haustast? Svaret er dugnad. Dette er ei arbeidsform som høyrde heime i det gamle bondesamfunnet og som i dag vert mykje brukt i burettslag i byane når noko skal utførast i fellesskap.

Sigmund Haug fekk god hjelp av sine eigne. Her er Mari i gong med riva. I trappa sit Hildur og Jan Erik.

Dugnadr er eit norrønt ord for hjelp. Ordet dugnad vart av NRK kåra til Noregs nasjonalord i 2004. No var det berre å setja i gang med å få dugande arbeidsfolk ut på denne slåtteteigen!

Eg gjekk ikkje lenger enn til mine eigne og bad om hjelp, og det vart fire karar og to kvinner i denne dugnaden. Greitt med mannfolk som kan svinga langorvet, og kvinner til å raka i hop alt graset, og dessutan at dei kan ordna med slåttegraut når me ein gong vert ferdig i denne solsteiken! Eg hadde i god tid slipt ljåane og funne fram river til å raka bort graset. Skal dugnaden gå unna, er det greitt å ha ein god arbeidsplan.

«Grøda er stor, og eg har onnefolk som hjelper meg», skriv innsendaren. Mannen med ljåen heiter Jarl.

Som alle slåttekarar veit, så er det best å slå gras medan det er dogg eller regnvêr. Dugnadsdagen kom med steikande sol og vind, og sjølv om det var mot kveld, var graset turt! Då vart det til at me sat inne og tok slåttegrauten først og venta på at soli skulle gå bak åsen ned, og i von om at litt dogg skulle koma. Men sommarnatti ved jonsoktider og med svalande vind gav ikkje rom for ei doggperle!

Med glede kunne eg sjå slåttekarane svinga ljåen skåre for skåre til det ikkje var meir gras att. God avling, mykje gras, og det var berre å få det lagt rundt busker og tre, så var det borte vekk.

Les også Sigmund Haug: Gras og urter skal få gro

Då var det at gamle meg kom i tankar om at dette skulle bønder og husmenn frå mi heimegrend ha sett, slik som dei sanka fôr i tretti- og førtiåri! Kvart einaste høystrå tok dei vare på med tanke på at dette var mat for alle dyr i fjøsen til vinteren. Ein plassmann snakka om at han fór med stuttorven i utmarki og barberte alle tubber, fekk graset opp i ein jutesekk og bar det heim til det vesle bruket.

Men etter kvart fekk me høyra at det svara seg ikkje! Nei, det gjer ikkje det. Så kan me grina kvar gong me ser eit tomt uthus og med bøar der skogen veks.

I min vesle slåtteteig, ein plen, let eg gras og urter veksa og bløma til nytte for insekti som me skal verna om. Sommarnatti er ljos og vakker. Godt var det då etter velgjort arbeid å sitja ute på terrassen og snakka med dugnadsfolket om slåttonn i gamle dagar.