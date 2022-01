Dropp massetestingen – gi elevene mat i stedet!

Testprosjektet i Vestland kostet mye og lærte oss lite. Vi bør heller bruke pengene på helsefremmende tiltak.

Massetestingen av 110.000 vestlandselever avslørte 19 smittede elever og kostet 7,2 millioner kroner, skriver innsenderne. Bildet er fra testing i Oslo-skolen.

Nasjonale myndigheter har anbefalt at barn og unge tester seg før skolestart for å forhindre smitte på skolene. Det kan vitne om handlekraft og et tegn på at vi er ansvarlige og tar smitte på alvor. Men hvor god er egentlig massetesting for covid-19 med hurtigtester?

Vestland fylke gjennomførte i fjor vår et pilotprosjekt med massetesting i videregående skole. I rapporten konkluderer de med at prosjektet var vellykket fordi det «bidro til en tryggere hverdag» og til at skoler kunne være «åpne også når smittetrykket normalt ville ha medført stenging av skolen».

I prosjektet ble det utført over 110.000 tester fra midt i mars til midt i juni 2021, altså om lag tre måneder. Om vi legger til grunn antall tester og elever på Fyllingsdalen og på Askøy videregående skole, er det om lag ti tester pr. elev.

Massetestingen førte til at 20 elever testet positivt. En var falsk positiv etter kontroll med PCR-test. Prosjektet kostet i overkant av 7,2 millioner kroner. Dette inkluderer ikke tidsbruk for elever, lærere og foreldre.

Det finnes ingen opplysning fra prosjektet om hvor mange falske negative tester som forelå. Men fra andre studier vet vi at litt over halvparten (55 prosent) av de som er smittet, har positiv test, den andre halvparten har negativ test. Det er derfor mulig at testingen har ført til falsk trygghet, og at de som er testet, ikke er like opptatt av generelt smittevern. En dansk studie som viser at massetesting ikke førte til færre smittede, diskuterer nettopp dette.

Om vi legger til grunn at hurtigtesten påviser smitte hos 55 prosent av dem som er smittet, var det 16 elever i prosjektet i Vestland som ikke ble funnet, og som kan ha smittet andre. I og med at det er flere runder med hurtigtesting, kan det hende at noen av disse blir funnet ved ny testing.

En studie fra Norge har vist at de fleste smitteutbrudd på skoler inkluderer tre elever. Vi antar da at hver smittet skoleelev smitter to andre. Om vi legger til grunn at ingen av de 19 test-positive i Vestland ville ha blitt funnet uten massetesting, og legger godviljen til og antar at testingen ikke har ført til at noen er oversett og dermed ikke smittet andre, kan prosjektet ha forhindret 38 smittetilfeller.

I et optimistisk scenario betyr dette at hvert forhindret smittetilfelle har kostet rundt 190.000 kroner. Dette er sannsynlig et for lavt estimat, siden ungdom uten symptomer trolig smitter færre enn to andre.

I rapporten oppgis det at hver runde med testing tok om lag 10–15 minutter av timen. De ulike skolene testet mellom to og fire ganger hver uke. Hver klasse brukte da 20–60 minutter, nesten en skoletime, på testing hver uke.

I testperioden fra mars til juni 2021 ble det funnet 2889 covid-19-tilfeller i Vestland fylke. Om lag 18 prosent av alle som testet positivt i fylket, var i alderen 10–19 år, rundt 520 tilfeller. Massetestingen avdekket 19 (under 4 prosent) av disse.

De aller fleste elever og lærere som fikk tilbud, deltok i testingen. Likevel avdekket massetestingen kun 0,7 prosent av alle smittetilfeller i fylket.

Vi mener det er rimelig å spørre seg om dette var et vellykket prosjekt og om 7,2 millioner kroner kunne vært brukt på annen måte.

For å sette tallene i perspektiv, viser tall fra 2017 at ett døgn på sykehus varierer i kostnader fra et gjennomsnitt i overkant av 7000 de første døgn til 4000 kroner deretter. Kostnaden er høyere ved innleggelse på intensiv, fra rundt 31.100 de første døgn til 23.300 senere i oppholdet.

Median lengde på sykehusopphold for covid-19 pasienter er seks dager for dem som bare behandles på sengepost, og 14 dager for dem som trenger intensivbehandling under oppholdet. For barn og unge under 18 år er om lag halvparten inneliggende i ett døgn. Kostnaden for seks døgn på sykehus er 34.000 kroner, og for 14 døgn på intensiv er den 350.031 kroner.

For én million kroner kan vi finansiere ti pasienter med samme gjennomsnittlige liggetid og fordeling mellom sengepost og intensivavdeling som vi har sett ved covid, der om lag en av fem pasienter blir lagt inn på intensiv.

For 7,2 millioner kroner kan vi behandle om lag 74 covid-pasienter på sykehus. Kostnaden ved å forhindre smitte hos en ungdom var altså dobbelt så stor som kostnaden ved å behandle en covid-pasient på sykehus. For hvert unngåtte smittetilfelle, kan vi behandle to covid-pasienter på sykehus.

Prosjektet har ikke tatt mål av seg til å finne ut hvor gode hurtigtestene er til å avdekke smitte hos folk uten symptomer. Heller ikke i hvilken grad hurtigtester endrer folks oppførsel. I verste fall kunne en tenke seg at folk endrer oppførsel, og at smittefaren øker på grunn av falsk trygghet.

Det har vært flere slike prosjekt i Norge, og kostnaden ved å gjennomføre dem er ukjent. Også nytten og ulempene ved tiltaket er fortsatt ukjent. Det er underlig at vi ikke heller brukte pengene til å lage forskningsprosjekt der vi kan svare på viktige spørsmål om massetesting av friske.

Hvor gode er testene til å fange opp smitte blant elever som går på skole eller universitet? Hvor gode er testene til å fastslå at elevene ikke er smittet og dermed kan unngå karantene? Et naturlig følgespørsmål er da om massetesting fører til at skolene kan holdes åpne? Hvordan påvirker gjentatt testing elevene? Vil økt testing føre til økt fokus på helse?

Vi har mange gode akademiske miljøer i Norge som kunne være med på å utforme slike forskningsprosjekter. Det ville vært nyttig for håndtering av denne pandemien i Norge og andre land, og for fremtidige pandemier. Nå står vi nesten uten kunnskap. Prosjektet «bidro til en tryggere hverdag». Ja, men var det falsk trygghet?

Vestland-prosjektet varte i tre måneder og kostet 7,2 millioner kroner, og har ikke lært oss annet enn at det er mulig å gjennomføre slike testinger. Igjen massetester vi nå elevene.

Om vi i stedet valgte å bruke disse pengene på andre helsefremmende tiltak for unge, som for eksempel skolemat, kunne vi ha finansiert skolemat for alle elever både på ungdomsskoler og videregående skoler for den samme summen.