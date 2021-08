Nei, personbilen kan ikke frikjennes

Det er ikke nok plass til at alle skal sitte i hver sin blikkboks på vei til og fra.

Utfordringen for Bergen etter tiår med store veiutbygginger er at bilen tar altfor mye plass, mener innsenderen.

Josefine Gjerde Andrekandidat for MDG i Hordaland

Flere motorveier og økt biltrafikk vil være ødeleggende for både klima og bymiljø, selv om bilene kjører elektrisk. Økt elbilandel kan derfor ikke brukes som et fripass til å bygge ned sårbar natur og øke biltrafikken inn til byene.

Lasse Fridstrøm har rett i at vi må huske på å innkassere seirene i klimapolitikken. At stadig flere velger å kjøre elektrisk, er bra, og det er åpenbart at elbilfordelene må opprettholdes i en tid hvor mørkegrå partier går til valg på å fase dem ut.

Men når norske klimamål ryker og FNs klimapanel roper varsku, kan vi ikke ta oss råd til lettvinte konklusjoner om at mer motorveier er bra så lenge bilene går på strøm.

Vi vet at biltrafikken går opp når vi bygger mer motorvei. Mer vei gjør det enklere å velge bil og fører til en spredt by som legger stadig mer natur og matjord under asfalt. Smart transport handler ikke bare om hva slags energikilde bilen bruker. Det handler om hvordan vi bygger bedre byer som reduserer arealbruken og utslippene og løser transportbehovet for alle – ikke bare dem som har råd til bil.

Svaret er ikke å bygge mer vei, men å satse videre på Bybanen, toget, sykkel og andre smarte transportformer, mener Josefine Gjerde (MDG).

Det er ikke nok plass til at alle skal sitte i hver sin blikkboks på vei til og fra. Økt støy, utslipp av mikroplast og svevestøv forsvinner ikke av at bilene er elektriske. Derfor er det mye smartere å satse på alternativene – som buss, tog og bybane.

Utfordringen for Bergen etter tiår med store veiutbygginger er ikke at det for lite plass til bilen. Tvert imot. Bilen tar altfor mye plass på steder hvor vi heller burde bygget trygge skoleveier, bilfrie gater, kollektivfelt og sykkelveier.

Når en tredel av norske klimautslipp kommer fra transport, snubler regjeringens nye Nasjonal transportplan (NTP) på sitt eget mål om å halvere utslippene fra veitrafikken innen 2030.

Motorveiplanen til 1200 milliarder kroner gjør klima og natur til de store taperne. Det er total galskap å bygge klima- og naturødeleggende monsterveier som Hordfast gjennom milevis av sårbar natur.

Myr og skog ved Frøkjedalsvatnet i Tysnes har et mangfold av lav, moser og andre vekster, men her planlegger en å bygge nye E39.

Når vi vet at motorveier gir store utslipp gjennom bygging, materialbruk, endret transportfordeling og tap av natur, er en støtte til regjeringens motorveipolitikk direkte uansvarlig.

Fridstrøms påstand om at en elektrifisert kjøretøypark avfeier klimaargumentet mot bilkjøring, er en oppsiktsvekkende påstand fra en av landets ledende forskningsinstitusjoner.

For MDG er derfor ikke svaret å bygge enda mer vei, men å satse videre på Bybanen, toget, sykkel og andre smarte transportformer som kutter utslippene og gjør Bergen til en bedre og hyggeligere by å bo i.

På kjøpet får vi mer natur og lavere utslipp.