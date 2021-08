Hvor lenge skal vi finne oss i fadderuken?

Burde vi ikke som samfunn utøve såpass autoritet at ungdommene skjønner alvoret; slikt gjør man ikke!

Nygårdsparken har vært et populært tilholdssted for nye studenter under fadderuken. Det har vært godt synlig dagen derpå.

Nå begynner nye studenter på høyskoler og universiteter. Gjennom grunnskole og videregående skole har de ikke lært nok om å lære til at de kan begynne å studere sånn uten videre. De må tas i hånden og hjelpes i gang, med fadderuker. En del statsbevilgede millioner går til dette formålet.

Det er jo ikke bare snakk om å finne lesesalen og auditoriet, ikke minst må man finne noen å være sammen med. Det kan bli noen halvlitere av det.

De som begynner studiet i en by, har en ekstra utfordring. Ikke bare skal man finne undervisningsrommet, man skal ta seg frem i byen også. Skrekk og gru, å skulle krysse gaten uten trygt følge med andre, helst med en sang, så folk ser at vi kommer.

Oddvin Alfarnes mener det er tragikomisk å se UiBs rektor, Margareth Hagen, gå med bossekk i Nygårdsparken for å rydde etter studentene.

«En god studiestart er utrolig viktig for å få nye venner og et sosialt nettverk tidlig», uttalte utdanningsminister Henrik Asheim til NTB. Han hadde visst ikke så mye høyere utdanning, han gikk kanskje glipp av dette, men ser ut til å ha klart seg bra likevel. Og det enda før «livsmestring» ble innført. Skal tro hvordan studiestart blir når livsmestring er vel etablert som «fag».

Vil alle undervisningsinstitusjoner fortsette med fadderuker, så barna kan føle seg trygge og bli tatt vare på i nye omgivelser? Dekaner og rektorer er lutter velvilje, det etableres fadderstyre, fadderkoordinator, fadderopplæring og fadderknuter. Universiteter og høyskoler er tydeligvis helt innforstått med at barna må hjelpes i gang.

I Den norske kirkes fadderveiledning står det bl.a.: «Noen bruker dåpsdagen til å finne på noe sammen med fadderbarnet sitt». Er det herfra fadderstyret henter sin inspirasjon til å fylle studiestart med gøyale aktiviteter? Russemoro er lenge blitt kritisert. Nå fortsetter moroen inn i studieåret.

Det er en umiskjennelig parallell mellom russeknuter og fadderknuter. Ved psykologisk fakultet listes opp en mengde knuteregler, inndelt i lette og vanskelige. Blant de vanskelige er å «danse jenka på gaten og prøve å få med flere», «ha seksualundervisning på en offentlig plass», «ta to tamponger i munnen og drikke en enhet».

Slikt kan det bli spennende nettverk av. Det gjelder å bli del av et fellesskap, å fylle studietiden med meningsfulle samvær. Først og fremst gjelder det å ikke bli gående alene og tenke egne tanker. Det er farlig, det. Men så er det dette med korona da.

Det har vært travle dager for ryddemannskapet i Nygårdsparken.

Trist hvis vi må avstå fra jenka og magedans, men må vi, så må vi. «Husk å ta forholdsregler», minnes det om i en invitasjon. Vi får tro at det er fadderstyret, ikke universitetet, som står bak denne og andre språkblomster i fadderukeinvitasjonene.

Vennlige henstillinger hindrer ikke barna i å grise til, miljøbevisst kan man være en annen gang. Tragikomisk er det å se universitetets rektor med bossekk i Nygårdsparken, der hun syntes det så forferdelig ut. Men fadderuke, det synes hun er flott. Vel, da er det jo en viss logikk i at det er mor som må rydde opp.

Henstillinger, ja. Men ikke regler og påbud og forbud, da er vi autoritære. Men burde vi ikke som samfunn utøve såpass autoritet at barna skjønner alvoret; slikt gjør man ikke! Det kunne iallfall føre til at neste generasjon ser at det fins grenser for hva som blir akseptert. Hvor lenge skal samfunnet finne seg i disse eksessene?