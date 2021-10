Mange familier vet ikke hvor heldige de er

Det er langt flere enn du tror som har ekstra utfordringer i hverdagen.

«Noen ting vet man ikke at man burde glede seg over», skriver Trine Flåte.

Trine Flåte Laksevåg

Det er mye man må lære i et liv. Det er veldig mye man ikke vet før man vet det. Livet er faktisk en kontinuerlig skole.

Hadde man fått barn dersom man kjente all risikoen?

Trolig har rundt 20 prosent av alle barn en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Hva er en funksjonsnedsettelse? Det er bredere definert enn funksjonshemming og inkluderer kronisk syke og psykisk sykdom.

Du er heldig dersom barnet ditt trenger deg mindre etter hvert som det vokser til. Du er heldig dersom barnet ditt forlater huset ditt på eget initiativ. Du er heldig om du må plukke opp barnet ditt fra stadig nye steder og hos stadig nye venner.

Du er heldig dersom du kjører barnet til skolen fordi dere har dårlig tid, ikke fordi det er eneste måten å få barnet ditt til skolen.

Også dette barnet vil trenge veiledning i å leve sitt liv. Men kanskje du ikke trenger avlasting og støttekontakt? Kanskje verken du eller ditt barn trenger ekstra støtte i familien? Kanskje trenger du ikke stadig å møte skole og kommune for å få gode tjenester til barnet ditt?

Kanskje har du friske foreldre som kan hjelpe deg? Kanskje blir du ikke utbrent av å støtte barnet ditt, siden man i tillegg til å være forelder daglig, må være både psykolog, miljøterapeut, støttekontakt og pedagog for eget barn. Mange barn trenger voksne mer enn andre.

Noen ting vet man ikke at man burde glede seg over.

Tenk om både du og barna dine kjente til at andre familier har det veldig annerledes enn det du har? Trolig har minst halvparten av alle familier det annerledes enn deg. Føl deg PRIVILEGERT dersom du er den som tar initiativ og kan være aktiv i samfunnet. Det er mange i samfunnet som både kan og vil, men får det ikke til. Vi burde vite og tenke over at alle mennesker ikke er like, så alle kan ikke behandles likt.

Noen har fysiske funksjonsnedsettelser, og noen har psykiske. Noe er medfødt, og noe kommer i løpet av livet.

Det bør være plass til alle i hele samfunnet. På lokalskolen. I arbeidslivet. I nabolaget. I idrettslaget.

Hva med å inkludere noen nye i ditt liv? Hva med å vise barnet ditt at det er mange måter å være venner på? Og at det er naturlig å invitere den nye i klassen eller på jobben til å gjøre noe sammen. Basert på felles interesser. Noen klarer til og med å være med på andres interesser.

Jeg har en tenåring med autisme (Asperger syndrom er kanskje mer kjent for noen). Dette er en psykisk funksjonsnedsettelse. Vi er to voksne i familien og tre barn. Vi får nødvendig hjelp fra kommunen (om vi har riktig og nok hjelp, er en kontinuerlig vurdering), og har endelig funnet riktig skole.

Hvordan er din familie?

Jeg håper du vet at hjelp finnes dersom du skulle trenge det! Både til deg selv og barna.