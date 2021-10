Kampen om arealet

Forhåpentlegvis får Bergen støtte av den nye regjeringa til å stramme inn arealpolitikken.

Naturtapet er like alvorleg uavhengig av kva vi bygger. Til og med når vi bygger ned natur i klimaets namn, skyt vi oss sjølv i foten, skriv økolog Siri Vatsø Haugum.

Siri Vatsø Haugum Økolog, fagansvarleg for kystlynghei ved Lyngheisenteret

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Byråd for miljø, klima og byutvikling i Bergen, Thor Haakon Bakke (MDG), har eit hårete mål. Han vil slutte å bygge ned natur. Faktisk vil han gå endå lenger og restaurere noko av den naturen som allereie er nedbygd, slik at Bergen kommune får meir natur.

Frå forskinga si side er dette den billigaste og kortaste vegen til mål for å løyse naturkrisa, og samstundes ei stor handsrekking til klimakrisa. Bakke har ei viktig oppgåve i å overtyde sine kollega om at det også er det smartaste og billigaste grepet for kommunen.

Menneska har så langt gjort om på kring 75 prosent av jordas landsoverflate, og likevel verkar behovet for å ta endå litt meir av naturen si arealkvote umetteleg. Både FN sitt naturpanel og Miljødirektoratet melder at vi må stanse nedbygging av natur, og dessutan restaurere delar av det vi allereie har øydelagt.

Dette er naudsynt for å nå internasjonale forpliktingar og målsetjingar innanfor natur og klima, men også for å sikre grunnleggande livsvilkår for oss sjølve. Det er nemleg slik at sjølv om truga naturtypar og raudlista artar får mest merksemd, så er det den «vanlege naturen» som leverer mesteparten av naturgodene, både for oss menneske og for andre artar.

Desse naturgodene omfattar forsyningar av reint vatn, luft, mat, fiber, ly, og ei lang rekke andre ting som vi stort sett tek for gitt. Heilt vanleg natur er dessutan den klart største tungvektaren i klimasystemet vårt. Mengda karbon som heilt vanleg natur tek opp og slepp ut att gjennom eit år, er nesten ubegripeleg stor – og omtrent i likevekt.

Forringar vi naturen si evne til å ta opp og halde på karbonet, vil det ha store negative konsekvensar for klimaet. Samstundes vernar naturen oss mot mange av dei verste konsekvensane av klimaendringane. Det er svært arealkrevjande å produsere desse naturgodene, og det finnast ikkje teknologiske erstatningar for dei.

Vi treng altså store areal av den vanlege naturen, og vi treng den over alt. Likevel held vi fram med ei utbreidd og svært hurtig bit-for-bit nedbygging av natur, der kvar bit er motivert av meir eller mindre gode intensjonar.

Målet om å stanse nedbygging av natur blir dagleg sett på prøve når samfunnet sine behov skal vektast mot kvarandre. Kvar bit åleine har ikkje så mykje å seie, men i sum blir naturtapet stort. Og naturtapet er like alvorleg uavhengig av om vi bygger motorvegar og kjøpesenter, eller jernbane og sjukeheimar.

Til og med når vi bygger ned natur i klimaets namn, skyt vi oss sjølv i foten.

Les også Leder: Det er riktig å heve terskelen for bygging i strandsonen i Bergen

Rett nok er klimaendringane ein trugsel mot naturen, men det er i større grad naturens evne til å levere naturgoder enn artar sin eksistens som står på spel. Derimot er nedbygging av natur den klart største årsaka til både masseutryddinga av artar og tapet av naturgode – og samstundes ei stor kjelde til utslepp av klimagassar.

Klimakrisa må takast på alvor, men å byggje ned natur i eit forsøk på å redde klimaet kan gjere vondt verre.

Alt areal i Noreg høyrer til ein kommune, og det aller meste av arealforvaltinga føregår i regi av kommunen. Det er vanskeleg å gi naturen plass og samstundes dekke dei andre behova i samfunnet innanfor kommunen sitt budsjett.

Ser ein litt større på det, er likevel valet om å gi naturen plass det klart billigaste klimatiltaket, og samstundes får ein sjølve livsgrunnlaget med på kjøpet.

Forhåpentlegvis får Bakke støtte av den nye regjeringa til å stramme inn arealpolitikken, slik at det blir billigare og enklare å redusere, effektivisere og bruke om att areal enn å stele areal frå naturen si kvote.