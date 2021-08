Nå er det uvanlige folks tur!

Politikernes hovedoppgave bør være å hjelpe dem som ikke har det så bra.

«Skal jeg stemme for gratis SFO til vanlige meg, eller bedre ruspolitikk for rusbrukere og pårørende? Jeg velger det siste», skriver Per-Arne Hvidsten Larsen.

Per-Arne Hvidsten Larsen Venstre-medlem

Vanlige folk i Norge har det ganske bra. Et eksempel er forrige valgkamp, hvor det største problemet for vanlige folk var bompenger.

Mange som faller utenfor det «vanlige», har det derimot ikke så bra. Burde vi ikke heller ha som hovedoppgave å hjelpe dem? Av og til kan det å være uvanlig skape utfordringer, andre ganger kan det være en enorm berikelse. Det trenger uansett vår oppmerksomhet.

Arbeiderpartiet skal vinne valget på å si «vanlige folks tur» uvanlig mange ganger. Den ideen har de nok betalt mye penger til et kommunikasjonsbyrå for å komme på.

Før var det «alle skal med», men nå er det er «vanlige folks tur». Jeg liker ikke den nye melodien, men jeg er sikker på at Ap vet akkurat hva de gjør. Carl I. Hagen og Frp lykkes jo i sin tid med å henvende seg til «folk flest», som er en annen variant.

Ap og Frp har funnet sammen om mer penger til olje, mer penger til pelsdyrnæring og nei til rusreform, så det er kanskje det som er kompromisset av politikk for «folk flest» og «vanlige folk»?

Innsenderen har lite til overs for Arbeiderpartiets slagord i denne valgkampen.

Jeg håper og tror «vanlige folk» vil forstå at politikernes hovedoppgave bør være å hjelpe dem som ikke har det så bra. Vi i Venstre er i hvert fall vant til å møte velgere som tenker mer på klima, miljø, fattige, rusbrukere, barn eller dyr, enn på seg selv. De bruker sin stemme for andre som trenger den. Ikke for seg selv eller status quo.

Rusreformen ble nedstemt av Arbeiderpartiet rett før sommeren. Den skulle hjelpe noen av de mest utsatte blant oss. I lys av det tenker jeg det tvert imot er tid for å gjøre det til uvanlige folks tur.

For hva er egentlig vanlige folk? Vår familie tjener litt mindre enn det som er «vanlig» for vår type husholdning, men som heterofilt par med to barn og en hund som bor i et passe stort rekkehus, er vi nok ganske vanlige. Vi klarer oss fint, så hvor viktig er det at det er vår tur? Vi hadde selvsagt blitt glade for gratis SFO.

Betyr det at det er riktig å gi middelklassen og de som er rikere enn oss, gratis SFO? Kunne vi brukt disse milliardene bedre og mer målrettet enn det? Skal jeg stemme for gratis SFO til vanlige meg, eller bedre ruspolitikk for rusbrukere og pårørende? Jeg velger det siste.

Det kanskje mest uvanlige med vår familie, er at vi bor i Åsane uten bil. Skal Arbeiderpartiet legge til rette for at det er «de vanlige folkene» med bil sin tur? Hva med de som ikke har råd til bil, eller av andre grunner velger det vekk?

Det er jo faktisk vanligere å ha to biler pr. husstand, enn å ikke ha noen i det hele tatt. Her trenger virkelig «det uvanlige» masse drahjelp, ikke det vanlige.

Det er heller ikke veldig vanlig å ha rusrelaterte lidelser. Etter at rusreformen ble nedstemt, skal det fortsatt være vanlig å straffe rusbrukere fremfor å hjelpe dem. Det er veldig vanlig å være heterofil, være hvit nordmann, ha jobb, å spise dobbelt så mye kjøtt som anbefalt, ha en bil eller to, være funksjonsfrisk og å ha barn. Billigere kjøtt og bensin vil absolutt være noe for de vanlige.

Jeg tror likevel at vi skal være rausere og mer mangfoldige enn det. En politikk som gjør livet bedre for skeive, for innvandrere, arbeidsløse, gründere, funksjonshemmede, ufrivillig barnløse og dem som henger etter på skolen, er viktigere. Jeg håper velgerne vil stemme for uvanlige folk.

Vår viktigste jobb akkurat nå er å ta vare på naturen rundt oss og sørge for at vi etterlater jorden i god stand til fremtidige generasjoner. Et grått kompromiss mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet løser ikke klimakrisen.

Heldigvis har Venstre en uvanlig god klima- og miljøpolitikk du kan stemme på i stedet.