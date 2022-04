Har noen spurt flyktningene?

Ukrainere trenger ikke oversettelse til russisk.

Innsenderen reagerer på at ukrainske flyktninger får tilbud om informasjon på russisk, i tillegg til ukrainsk. Her møter inkluderingsbyråd Katrine Nødtvedt og tolk Lena Gjelsvik lærere og frivillige fra ukrainsk forening i Bergen.

Liliia Oprysk Førsteamanuensis, Det juridiske fakultet UiB

Alle flyktninger fra Ukraina får nå informasjon fra Bergen kommune på både ukrainsk og russisk. I et debattinnlegg skriver byråd Katrine Nødtvedt om at alle «skal bli møtt på et språk de forstår».

Det er veldig tydelig at det er lite kunnskap i Norge om Ukraina, og om hvordan ukrainere kommuniserer i hjemlandet. Få av mine kolleger snakket ukrainsk i Kyiv i 2011, uten at det var noe problem. Ukrainere med ukrainsk eller russisk som morsmål forstår jo hverandre bedre enn nordmenn og svensker gjør det.

Etter at Russland okkuperte Krim og begynte en hybridkrig i Donbas i 2014, byttet mange ukrainere til ukrainsk fordi det var viktig for vår identitet og verdier.

Ukrainsk språk er viktig for nasjonen vår, skriver Liliia Oprysk.

Ukraina ble russifisert i mange år, ukrainsk språk var forbudt til offentlige formål, ukrainere ble deportert og assimilert. Ukrainsk språk er viktig for nasjonen vår. Dens eksistens benektes av Russland, det er like absurd som om Danmark eller Sverige ville si det samme om Norge bare fordi man har en felles historie.

I mars 2022 tolket jeg for ukrainske flyktninger ved sentralstasjonen i München. Kvinner og barn kom direkte fra Ukraina, de fleste fra sør, øst og nord. Jeg snakket ukrainsk, de brukte ofte russisk. Informasjon som ble delt ut fra tyske myndigheter, var på ukrainsk. Ingen ba om noen oversettelse. Har noen av flyktninger gjort det i Bergen?

Det er stor mangel på forståelse av Ukraina, og det løses ikke over natten. Hvor skal man begynne?

Jeg vil si: Spør ukrainere og ukrainske foreninger i Norge. Spør ukrainske flyktninger. Trenger de oversetting til russisk? Hjelp dem hvis de trenger det! Men vennligst vær så snill å ikke gi Russland midler til å fortsette å sette ukrainsk språk i fare.