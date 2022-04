La elevene bestemme mer selv!

Å starte med programfag i Vg1 vil øke motivasjonen på videregående.

Vi elever må få tilliten til å prøve og feile – kun sånn kommer vi oss fremover i livet, skriver Noah Sellevoll.

Noah Sellevoll Skole- og arbeidsansvarlig AUF Vestland og nestleder i Bergen AUF

Valgfagene er skoledagens høydepunkt for meg og mange andre elever. De lar oss elever selv velge fagretninger vi er interessert i, og som er knyttet opp mot studieretninger vi kan velge på universitetet. Det å velge egne fag er en fin måte å utforske egne interesser på, og hva man vil bruke fremtiden sin til.

Om vi en dag skal inn i de voksnes rekker, må vi få tillit til å prøve oss frem. Det er rett og slett en måte å vokse på, og da må vi elever få tilliten til å prøve og feile – kun sånn kommer vi oss fremover i livet.

842 timer med obligatoriske fag er for mye, mener innsenderen.

Som elever på det første året i den videregående skolen har vi 842 timer med obligatoriske fellesfag. Hvorfor lar vi ikke elevene få velge en større del av sin egen skolehverdag? Frafallet i den norske skolen er stort, og da må skolen gjøre grep for å øke motivasjonen på skolen.

Å starte med programfag allerede første året vil gi oss mer tid til å få en større dybdeforståelse. Det gir oss muligheten til å fordype oss enda mer i fag som engasjerer og inspirerer oss. Om jeg har lyst til å prøve ut fysikk på Vg1, men finner ut at jeg ikke vil fortsette med det videre, kan jeg prøve ut noe annet. Jeg får større rom for å ombestemme meg.

Under åtte år med Høyre-styre var det altfor mye pugging og testing for oss elever. I en skole hvor frafallsraten er høy, kan ikke dette være løsningen. Vår regjering vil satse på mer praktisk og variert læring. Dette gjør oss mer forberedt på veien videre, gir oss elever mer tillit i skolen og makt over egen hverdag. Endelig har vi en regjering som tar oss elever på alvor.

En del av modningsprosessen er å ta egne selvstendige valg. La oss elever få ta mer eierskap til vår egen skolehverdag og gjøre den til vår egen. Høyre-skolen er ikke en modell som passer for alle. Det må være rom for at vi har ulike interesser.

Vi trenger en videregående skole der vi har programfag fra og med første året og mer tid til fag som er selvvalgt. Nå må regjeringen starte sitt arbeid med å bygge ned Høyre sin teoriskole, og bygge opp Arbeiderpartiet sin skole der alle har de samme reelle mulighetene til å lykkes.

