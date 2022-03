Vi må få slutt på krigen – og krigene

Krigen i Ukraina har endret Europa for alltid, sies det. Virkelig?

Russlands krigshandlinger er utilgivelige forbrytelser, men vi må også se ærlig og kritisk på vår egen rolle, skriver Fredrik S. Heffermehl. Bildet er fra havnebyen Mariupol, som har vært under kraftige russiske angrep de siste dagene.

Fredrik S. Heffermehl Jurist og forfatter

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi ser en stor humanitær mobilisering, men militært lærer vi visst aldri av erfaringen. Ryggmargsrefleksen er opptrapping, maktspill, maktspråk, boikotter. Vi slutter rekkene, styrker Nato, sender våpen.

Smart boikott er bra, men hvor smart er det å krenke Russlands ambassadør og endre gatenavnet slik at hans ambassade nå ligger på Ukrainas plass? Fantasien kunne vært langt bedre brukt – på å styrke og støtte krigsmotstanden internt i Russland. Ikke avlyse konserter, og slett ikke bryte akademiske og kulturelle kontakter, dette siste er jo miljøer som overalt kjemper i første rekke mot overgrep og totalitære tendenser?

Ved å frata utenriksminister Lavrov hans grad som æresdoktor har Universitetet i Tromsø kuttet sin kanal rett til sentrum av det russiske maktsystemet! Den militære logikken styrer, fredsbevegelsens metoder og kunnskap om konfliktløsning og fredsskapende krisehåndtering er totalt fraværende.

Fredrik S. Heffermehl mener Nato i dag slavisk følger USAs linje.

Russlands krigshandlinger er utilgivelige forbrytelser. Og likevel, om vi ikke evner å se ærlig og kritisk også på vår egen rolle, hvordan skal vi da få slutt på denne krigen og hindre nye kriger i årene som kommer?

Russland er puslete både økonomisk og militært. USA har knappe 13 ganger så store budsjettmidler til militærmakt, og de er langt mer frempå, et imperium med nesten 800 baser i 80 land. Landet ser seg som eksepsjonelt, ignorerer FN, lager selv reglene som verden skal følge, mens de selv skal stå fritt. USA skal få gjøre som de vil. Det skal også andre land – gjøre som USA vil.

Alle FNs medlemsland har fredsplikt, men da Nato i 1999 tiltok seg å aksjonere militært over hele verden, ble FN-pakten i praksis opphevet. Jeg skrev siste høst, i protest mot avtalen om fire baser i Norge, kronikken «USA – en livsfarlig alliert» i Klassekampen og står ved hvert ord.

Les også Svensk ekspert: Utmattelseskrig i vente for Kyiv

I det bilde av krigens problem jeg tegnet i boken Medaljens bakside, spiller fraværet av kontroll med militærutgiftene i USAs kongress en nøkkelrolle. USAs ønske om kontroll med alt og alle i verden er godt beskrevet i Edward Snowdens selvbiografi, Systemfeil.

I amerikanske kilder fins et mangfold av bekreftelser på at USA søker global dominans og vil ha regimeskifte i Russland (og Kina). Et klart uttrykk for det er rapporten «Om å forstrekke og destabilisere Russland», fra den militære tenketanken Rand Corporation i 2019. Blant mulige midler de mente USA kunne ta i bruk, var baser langs Russlands grense, økonomisk boikott, få fagfolk til å utvandre, og (!) eksportere dødelige våpen til Ukraina.

Rand mener USA vant den kalde krigen ved å ruste opp så mye at Sovjet ikke greide å holde tritt. Vi bør regne med at russerne har lest rapporten og skjønt tegningen. Nato, startet som en traktat mellom selvstendige land om gjensidig forsvar mot angrep, følger i dag slavisk opp USAs ønske om global innflytelse. At Natos utvidelser østover i Europa til slutt ville lede til krig, er forutsett av mange amerikanske eksperter: Ted Galen Carpenter, John Mearsheimer, Jack Matlock og til og med Henry Kissinger.

Russland har siden 2007 klart markert som sitt sikkerhetsbehov et nøytralt og demilitarisert Ukraina. Hvordan kan USA – med verdenshav mot øst og vest – unngå å skjønne ubehaget ved å være inneklemt av fiender på alle kanter? I 1963 ville USA risikere en global atomkrig for å slippe å ha en russisk base på Cuba.

Vi må ta en ny og grundig titt på FN-pakten og plikten til alltid å forhandle, aldri krige. Vi må ta på alvor visdommen fra 1945: aldri igjen! Verdens grunnlov skulle befri nasjonene fra krigens svøpe. Veien frem går først tilbake.