En slik straff er ingen straff

Foretaksstraff i helsevesenet bør betales til den skadelidte eller etterlatte.

29. juni 2020 døde en mann i midten av 50-årene på Haukeland universitetssjukehus av en forhøyet cellegiftdose.

Svein-Atle Engeseth Frekhhaug

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg leser i Bergens Tidende 6. juli at Helse Bergen har fått foretaksstraff fordi en pasient døde grunnet feilbehandling.

Det er godt Helse Bergen fikk straff, boten skulle vært mye større, 1,6 millioner kroner for et liv?

Men hvorfor blir ikke boten utbetalt til de etterlatte av den døde mannen?

At Helse Bergen betaler boten til staten, er jo ingen straff. Det er staten som finansierer Helse Bergen.

Skal en slik straff ha noe virkning, må pengene gå ut av systemet. De bør betales til den skadelidte hvis han overlever og ellers til de etterlatte.

Hva vil du skrive om? Send et innlegg til debatt@bt.no! Usikker på hvordan en gjør det? Se tips på denne siden.