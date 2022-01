Nei, fremtidens Vestland trenger ikke atomkraft!

På Island utnytter man geotermisk energi i stor skala. På bildet er Svartsengi kraftstasjon, nær Den blå lagune utenfor Grindavik.

Ut med vind- og atomkraft, inn med geotermisk strømproduksjon.

Ruben Oddekalv, Arnfinn Nilsen og Anders Løberg Norges Miljøvernforbund.

Jonny Hesthammer skriver 8. januar at vi trenger kjernekraft fordi vindkraft er ustabilt. Sjelden har vel noen hatt mer rett og galt på samme tid. Det er korrekt at vindkraft er ustabilt og utilstrekkelig, men behovet for kjernekraft i Vestland er, så som i resten av Norge, ikke-eksisterende.

Men først av alt:

Hvorfor skal vi øke energiforbruket hele tiden? Og hvorfor skal vi stadig bygge ut mer og nytt når vi ikke engang har optimalisert og fornyet det vi har?

Jo da, vi skal bort fra fossil energi, snarest, men energiøkonomisering (enøk), oppgradering av eksisterende vannkraftanlegg og solenergi på eksisterende og ny infrastruktur er en innlysende start og vil dytte behovet for ny, norsk fornybar energiproduksjon lengre frem i tid.

Ruben Oddekalv (fra v.), Anders Løberg og Arnfinn Nilsen ønsker ikke kjernekraft i Vestland.

Når den tid kommer, er det eneste svaret geotermisk strømproduksjon. Ved å hente varme fra jordens indre vil man uten store inngrep kunne hente temperatur nok til å produsere strøm. Dette kan gjøres både på land og offshore.

Norge har 70 års erfaring fra Nordsjøen, der vi har over 5000 brønner. Mange av disse har mer enn høyt nok trykk og temperatur til elproduksjon. Sintef forsket på denne muligheten på midten av 90-tallet. Det finnes også binære systemer som kan produsere på lave temperaturer.

Geotermisk energi er «bare å hente», og gjør utbygging av atomkraft og vindkraft på land og til havs overflødig. Kjernekraft gir tvilsom energiberedskap, er miljømessig risikabelt, sårbart for sabotasje og liknende. Det er kostbart og energikrevende å lage thoriumbrensel, som krever omfattende gruvedrift, elektrolyse og høye temperaturer.

At vi trenger en stabil energiforsyning i Norge, er helt riktig. Men vi må ikke tillate at noen vil ha oss til å glemme at det er nettopp det vi har i vannkraften. Når vi så måtte trenge mer: Geotermisk elektrisitet og varme kan dekke hele behovet.

Vi er allerede best i verden på drilling, og det er nå vi har sjansen til å bli markedsledende på denne teknologien! Mulighetene til å hente opp energi fra bakken på land er minst like store som de er offshore. Geotermisk elektrisitet og varme har større potensial enn all annen energiproduksjon: små inngrep, utslippsfri produksjon, jevn og stabil forsyning, kortreist og robust.

En satsing på geotermisk strømproduksjon er opplagt, men vi må ikke la oss forlede til å tro at vi er i en strømkrise og i dag mangler energi. På kort sikt er vi mer enn selvforsynte. Mer energi fra Norge og norsk natur må først hentes ved enøk, oppgradering av eksisterende vannkraftanlegg og solenergi på eksisterende og ny infrastruktur. Når vi har gjort det, er det eneste svaret geotermisk strømproduksjon.

Ut med vindkraft og atomkraft, inn med geotermisk strømproduksjon.