Har butikken din kaldt alkoholfritt øl?

Eg trur ikkje på butikkjedene si sut for folkehelsa.

Kvifor må ein velje alkoholøl om ein vil ha kaldt øl? spør Einar Solheim frå Førde. I denne hylla finn ein lunka øl både med og utan alkohol. Biletet er nokre år gammalt, som ein kan sjå.

Einar Solheim Lege, Førde

Kiwi, Rema 1000, Coop, Spar, Meny, Joker, Bunnpris og alle saman! Har de fått med dykk at populariteten og bruken av alkoholfritt øl er stigande i Noreg?

Som politikar kjempa og tapte eg kampen for å behalde eit av dei siste ølpola i Noreg i Førde i 2012. Og eg var ikkje KrF-politikar ...

Då det for ti år sidan «endeleg» vart øl også i Førde-butikkane, var det ikkje måte på kor godt butikkane skulle vise seg tillita verd ved å skjerme ølet i butikken osv.

Vi fekk etter kvart dei fleste butikkane til å ha også alkoholfritt øl i kjøledisk, men då eg var inne i ein nyopna butikk i Førde nyleg, vart eg igjen skuffa både over plasseringa av ølet i butikken, og mangelen på kaldt alkoholfritt.

Butikkjeder køyrer kampanjar med gode prisar på frukt og grønt, og seier for eksempel:

«I Kiwi bruker vi slagordet «Sunnhet til folket», og vi har forpliktet oss til å legge til rette for at kundene våre kan ta sunne, bærekraftige og gode valg.»

Sorry, butikkane! Eg trur ikkje på dykk. De gjer dette berre for å selje meir, og de har ikkje edle motiv som folkehelse bak frukt- og grøntkampanjane.

Om de hadde sut for folkehelsa, burde de ikkje plassere alkoholhaldige varer så strategisk i butikkane dykkar, og de burde også ha alkoholfritt øl, og ikkje berre alkoholhaldig øl i kjøledisk!

Kvifor har de ikkje det?

Kvifor må ein velje alkoholøl om ein vil ha kaldt øl, og ikkje ønskjer å vente eit døgn før det er blitt kaldt i heimekjøleskapet?

Nyleg vart det publisert i Scandinavian Journal of Public Health at sjansen for å bli 90 år er betydeleg større for dei som sjeldan drikk alkohol, samanlikna med dei som drikk kvar veke.

Så Norgesgruppen, Coop og Reitangruppen:

Ver frampå og moderne. Gjer det lettare å ta sunne val i butikkane dykkar. La det også gjelde for alkoholfritt øl. Tilby det kaldt, slik de gjer det for anna øl. Ver med å bidra til folkehelsa på ein truverdig måte.