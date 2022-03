Vi trenger flere bosspann rundt Skranevatnet

Vi synes det er veldig leit at miljøødeleggelse skjer så nærme oss.

Manjot Kaur (14) Elev, Skranevatnet skole

Jessica Helsvig Johannesen (14) Elev, Skranevatnet skole

Skranevatnet er et vann på Sandsli i nærheten av Skranevatnet skole. Vannet er omringet av nydelig natur, trær og blomster. Skranevatnet er et populært turområde for lokalbefolkningen på Sandsli. Stedet er en god oppholdsplass for å være sosial og aktiv samtidig. Men det har oppstått et problem!

I det siste har vi merket mye plast og boss som ligger rundt i området. Vi har sett tomme energidrikk-flasker, Kvikk Lunsj-pakker og hundeposer rundt vannet. Dette kan skyldes folk som kaster fra seg forskjellig boss og plastemballasje mens de går på tur her.

Vi synes det er veldig leit at miljøødeleggelse skjer så nærme oss. Skranevatnet er et område vi har lyst å ta vare på. Vi som bor her på Sandsli, har lokalt ansvar for å passe på at vi ikke kaster søppel og ødelegger naturen.

Skranevatnet er også et sted hvor det bor mange fuglearter, som ender, svaner, måker og kjøttmeis. Mange som går tur rundt vannet, tar med seg brød som de kan mate endene med. Men når brødposer blir liggende igjen på veien eller i vannet, kan det være fugler tenker det er mat og spiser det. Fugleartene som bor i området, er en stor del av den koselige atmosfæren i område, og vi må ta hensyn til dem.

I tillegg er det mer estetisk fint å gå på tur hvis du kan nyte den fine utsikten av vannet og trærne uten å se boss spredd utover. Flere familier eller venner går også for å sitte på benker nært vannet for å ha piknik. Om disse kaster bosset sitt ut i naturen, og neste familie også gjør det samme, skaper det en ond sirkel. Det er heller ikke så hygienisk å ha brukte poser strødd rundt.

Selv om vi har et ansvar for å kaste bosset på riktig plass, føler vi at det er færre bosspann i området enn det burde være. Det er langt mellom hvert bosspann, og de er kanskje ikke alltid plassert på riktig plass, der folk ferdes.

Vi har lyst å spørre Bergen kommune om flere bosspann rundt Skranevatnet, slik at folk får flere steder å kaste bosset sitt. Dette kan bidra til et sikrere liv for fugleartene, ivareta den naturskjønne estetikken og bevare naturen rundt Skranevatnet vi er glad i.