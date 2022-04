Det bør bli slutt på engangsgriller

Visste du at det er massevis av kommunale griller i Bergen? Ikke jeg heller.

I Håsteinarparken er det en offentlig grill, men den finnes ikke på kommunens liste over bålplasser, skriver innsenderen.

Frieda Valentina Nygaard Laksevåg

Været blir varmere, og grillsesongen er i gang. For dem av oss som ikke ennå har egen hage med platting og gassgrill, betyr det som regel at vi samles i en av byens mange parker.

Til selve kalaset tar vi med en engangsgrill, hvorfor ikke? De er billige, lettvinte, og man kan kvitte seg med dem før man forlater parken igjen. De er også brannfarlige, genererer en del unødvendig søppel og lar sjelden maten komme til sin rett.

Spørsmålet kan derfor like godt stilles på denne måten: Hvorfor?

Kjære Bergen kommune, vær så snill og gjør de offentlige grillene lettere å finne, oppfordrer Frieda Valentina Nygaard.

For min del handler det antakelig om en kombinasjon av spontanitet, eller dårlig planlegging om du vil, og uvitenhet.

Jeg tenkte egentlig aldri over at hver engangsgrill også skal kastes, eller hva dette innebærer av mulige brannfeller og utvinning av begrensede ressurser.

De fleste av oss har brukt engangsgriller så ofte og så lenge at det fremstår som både det enkleste og det eneste alternativet. Men visste du at de selger grillkull på butikken også, uten grillen rundt?

Kullet kan du bruke sammen med en bærbar grill, dersom du er god på planlegging. Investeringen er spart inn igjen etter et par somre i parken, og kvaliteten på ferdig grillmat blir antakelig bedre, men du må bære med deg grillen fram og tilbake hjemmefra.

Hvis du, som meg, syns dette ene «men»-et blir litt for stort: Frykt ikke, jeg har funnet en løsning for oss også! Det selges små pakker med grillkull perfekt for én grillkveld.

Disse kan du sette fyr på, litt som innholdet i engangsgrillen, sånn at du ikke sitter igjen med annet avfall enn aske når kullet er ferdig med å varme opp maten din. Problemet er at du trenger en grill å legge pakken med kull på.

Heldigvis er dette egentlig ikke et problem i det hele tatt, for det finnes massevis av griller rundt omkring i kommunens friluftsområder, det er bare ikke så mange som bruker dem.

Stort sett er det altså fritt fram for å bruke disse grillene, dersom du klarer å finne en. Og det er her min bønn kommer inn: Kjære Bergen kommune, vær så snill og gjør disse grillene mer tilgjengelige for oss!

Engangsgriller i Nygårdsparken er et vanlig syn. Her et utvalg retter fra sommeren 2020.

Jeg anser meg selv som ganske god på å søke etter informasjon på internett, men klarer ikke å lete fram en skikkelig oversikt over parker med grill. Det nærmeste jeg kom, var en oversikt som stort sett handler om bålplasser, og som mangler blant annet min nærmeste park med grill, Håsteinarparken.

Dersom jeg tar feil, og denne oversikten er riktig, vil jeg foreslå at dere setter opp langt flere griller. Det burde være mulig å grille i Nordnesparken, Nygårdsparken og ved badeplassen i Møllendalsveien, for eksempel.

For hver innbygger som bruker disse grillene i stedet for engangsgriller, slipper dere å plukke opp boss og i verste fall ordne opp i brannskader av mer eller mindre alvorlig karakter.

Gjør informasjonen tilgjengelig sånn at uvitenhet ikke lenger blir en unnskyldning til å ta feil valg, så lover jeg å jobbe med planleggingen og spontaniteten selv.