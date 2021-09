Nå tar vi dere på ordet!

Åpent brev til vårt nye Storting og vår nye forsvars- og utenrikskomité.

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet har tre fredsønsker til det nye Stortinget.

Susanne Urban, Åse Møller Hansen, Marianne Sælen, Lidia Kleiberg Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

FNs internasjonale fredsdag 21. september er en god anledning til å ønske lykke til i embetet.

Under valgvaken 13. september poengterte flere partier viktigheten av å samarbeide med ulike organisasjoner. Vi ble spesielt oppglødde da fredsorganisasjonene ble nevnt.

Nå tar vi dere på ordet! Vi håper at vi alle er enige med USAs «Veterans for Peace» som sier at når vi snakker om klima, så må vi snakke om militarisme. Vi må snakke om å avskaffe krig.

Vi spiller over tre viktige punkter for fred, som vi håper det nyvalgte Stortinget kan enes om:

• FNs atomvåpenforbud: Signer og ratifiser avtalen for å være på den rette siden av historien, sammen med 78 prosent av Norges befolkning og 105 norske byer i «Mayors for Peace».

• Nei til USA-baser i Norge: Bruk ressurser til avspenning og fredsbygging, ikke farlig opprustning.

• Naboer som venner, ikke fiender: Stans militærøvelser i sårbart arktisk miljø langs den russiske grensen.

Tar dere fredsballen og spiller den videre?