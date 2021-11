Pasientene fortjener mer tid

Jeg tror ikke jeg hadde klart meg like bra uten tvang og god tid.

Borghild Odland var innlagt i seks år før hun ble frisk. Flere pasienter bør få et lignende tilbud, mener hun.

Borghild Odland Helsefagarbeider under utdanning

Jeg er tidligere langtidspasient i psykiatrien og har vært innlagt i seks år på psykiatrisk avdeling på Haukeland sykehus.

Jeg sitter igjen med en del tanker etter å ha sett Debatten på NRK om mer eller mindre tvang i psykiatrien og fulgt debatten om psykisk helsevern i Norge i dag.

Psykiatrien er ikke i nærheten av optimal for den sykeste pasientgruppen, som omfatter alvorlig psykoseproblematikk og forvirring.

Jeg skriver dette fordi jeg ønsker å sette søkelys på hvordan psykiatrien er lagt opp i Norge. Jeg mener at vi har valgt feil strategi ved å avvikle de fleste langtidsposter.

De sykeste i psykiatrien får ikke god nok hjelp. Er det én ting alvorlige syke mennesker trenger mer enn noe annet, så er det å bli satset på, over tid. Her snakker vi ikke om ett år eller to eller tre, men heller ti og femten år.

Alvorlig psykose, og det som omfatter diagnosen schizofreni, er såpass komplisert og sammensatt problematikk, at mennesker trenger å bli satset på. Og det på et helt annet og mer hensiktsmessig plan enn det gjøres i dag.

Det er bekymringsfullt at langtidsplasser omtrent ikke finnes lenger. At jeg har vært heldig å få hjelp og oppfølging over mange år, har vært utslagsgivende for at jeg har jeg klart å komme meg ut på andre siden igjen i samfunnet – uten nevneverdige tilbakefall.

Det tror jeg ikke hadde skjedd om jeg ikke ble satset på over lang tid. Dette ser jeg og tydelig i min bekjentskapskrets. De som er blitt satset på og har vært innlagt lenge, er de som i dag har det beste resultatet.

Innsenderen har selv vært innlagt på psykiatrisk avdeling på Haukeland i seks år sammenhengende.

I denne debatten er det særlig to argumenterer jeg har behov for å motsi og tildeles slå i stykker. Den ene er at det ikke kan være hensiktsmessig å bo på institusjon over så lang tid, overgangen til samfunnet vil bli for stor! Men realiteten er det motsatte. Er det ikke bedre at man bruker tid og så kommer ut i samfunnet og lykkes, enn at det tar kortest mulig tid, med tilbakefall etter tilbakefall, og korte innleggelser om hverandre hele tiden?

Når det gjelder skepsis mot å holde pasienter på avdeling lenge: Jeg har selv vært på avdeling i seks år sammenhengende. Sannheten er at når en er på en avdeling over tid, vil både pasient og ansatte ha grunnlag for å se tegn til bedring. En kan derfor gi permisjoner og fri utgang.

På den måten er det ikke et fengsel å være på institusjon, man kan gå ut å gjøre mye av de samme tingene som andre. Jeg var til og med på utenlandsreiser under mitt langtidsopphold. Poenget er at man returnerer til et trygt sted hvor man må jobbe mer sammensatt og helhetlig for å sikre at alvorlig syke oppnår progresjon.

Når pasienten opplever mestring, kan man gjøre overgangen til samfunnet vellykket.

Jeg tror ikke vi skal være så livredde for at mennesker oppholder seg lenge på en avdeling. Vi skal heller legge til rette for at den avdelingen jobber for å sikre pasientenes fremtid i samfunnet. Vi bør heller være livredde og bekymret for at syke mennesker ikke får god og langsiktig hjelp.

Slik jeg opplever psykiatrien i dag, så er systemet ideelt for de av oss som får «lettere» psykisk sykdom og kommer seg raskt på bena igjen med litt hjelp. Men en stor pasientgruppe er sykere på at annet plan enn det, og de faller utenfor dagens systemer.

Hvis vi styrker langtidstilbudene rundt omkring i landet, vil debatten om mer eller mindre tvang, og debatten om pasienter som kan true samfunnssikkerheten, bli enklere.

Nøkkelen her er å gi pasientene tid!

Kanskje kan vi avverge slike forferdelige hendelser som vi har opplevd den siste tiden, nettopp ved å styrke langtidsplassene.

Pasientene i denne sykdomskategorien fortjener å få samme hjelp jeg heldigvis fikk mens det ennå fantes langtidsavdelinger.

Tvangsbruk handler om å sikre og avverge. Det koster, men er verdt det. Jeg har selv blitt brukt tvang mot, og jeg vet ikke om jeg hadde kommet fra kritiske perioder like bra som jeg faktisk har, hvis det ikke ble brukt tvang.

Sykdom er vondt og det koster for både pasient, pårørende, ansatte og samfunnet. Men hva er alternativet? At pasienter ikke får langsiktig og livsviktig hjelp, og at de derfor heller aldri kommer seg tilbake til samfunnet på en vellykket måte?

Det koster, men det koster enda mer på sikt om hjelpen ikke gis før det er for sent!