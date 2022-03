Møt politikerne med respekt, ikke forakt

Å møte alle politikere med forakt fordi noen få har sviktet, blir fullstendig feil.

Innsenderen møter lokalpolitikerne i Bjørnafjorden, som ordfører Trine Lindborg (bildet), med stor respekt og beundring for den jobben de gjør.

Svein Skotheim Bjørnafjorden

Våre politikere opplever nå «den perfekte storm» rundt pendlerboliger, reiseregninger, strømpriser, fylkesfiaskoer, renteøkning, inflasjon og en pandemi på hell og en krig i Europa.

I tillegg ser det ut til at klimamålene for 2030 ikke kan nås uten den rene molbopolitikken. Å brenne gassen, som i dag brukes til å produsere strøm på plattformene, utenfor Norge, hjelper på norsk statistikk og norsk samvittighet, men ikke på klimaet.

Jammen er jeg glad jeg ikke er politiker! Ikke bare må de finne løsninger på de mest kompliserte samfunnsproblemer, de må også passe på liv og lære. Ikke noe for meg. Og alvorlig talt, opp med hånden de som aldri har vært ørlite kreativ med en reiseregning.

Man kan være uenig med så mangt. Men derfra til å kritisere alt og alle fordi man mener at ens egne løsninger er best, er et drøyt stykke, mener Svein Skotheim.

Opp med hånden de som personlig har ringt Skatt vest for å dobbeltsjekke om et gode i jobben er skattepliktig, og skal oppgis i skattemeldingen, selv om arbeidsgiver mener dette godet ikke er skattepliktig og ikke skal oppgis.

Opp med hånden de som kan navngi ett bestemt parti som ansvarlig for at vi er havnet i dagens strømfadese. Opp med hånden de som har en rask og rettferdig løsning på inflasjon, rentenivå og reduksjon av utslipp.

Jeg holder i hvert fall hånden tett til kroppen.

Vi har rundt 10.000 folkevalgte politikere i Norge. 99 prosent av dem er ærlige, ukorrupte og hardtarbeidende privatpersoner som hver dag jobber med å finne løsninger på vanskelige spørsmål. Min kommune Bjørnafjorden skal øke antall innbyggere fra dagens 25.000 til 40.000 og har store utfordringer. Det gjelder regulering av boligområder og utvikling av transport, skole, helse, kultur og omsorg.

La meg ta et eksempel. Min venn er i full jobb og er småbarnsfar og sitter i kommunens planutvalg. Til hvert månedlig heldagsmøte må han lese tusener av sider på kvelds- og nattetid. Han sitter også i et annet utvalg med krevende, løpende oppgaver. For den samlede innsatsen i kommunen får han ingen lønn, kun 1400 kroner pr. møte i planutvalget, 30.000 kroner for utvalget og 7000 kroner som gruppeleder.

I Bjørnafjorden kommune er det bare ordfører og varaordfører som er frikjøpt fra sine vanlige jobber, begge med edruelige beløp. I budsjettet for 2021 foreslo ordføreren å redusere sin egen lønn med 50.000 kroner i solidaritet med de som måtte tåle nedskjæringer.

Man kan være uenig med så mangt. Jeg ville for eksempel aldri kalt det nye Helsehuset på Danmarks plass for Himmelspretten. Men derfra til å kritisere alt og alle fordi man mener at ens egne løsninger er best, er et drøyt stykke. Altfor drøyt.

Å møte alle politikere med forakt fordi noen få har sviktet, blir fullstendig feil. Når jeg treffer en i formannskap eller planutvalg i Bjørnafjorden kommune, er det med stor respekt og beundring for den jobben de gjør på vegne av meg og alle andre.