Ideologisk ønsketenkning om barnehager fra SV

Antydningen om at private barnehager tjener penger på bekostning av ansatte og barn, stemmer ikke.

Marius Iversen er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Private Barnehagers Landsforbund.

Marius Iversen Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, PBL

I et innlegg i BT legger SVs Mikkel Grüner frem tall om økonomien i private barnehager som det er nødvendig å korrigere.

Offentlig statistikk kan være en nyttig kilde til informasjon. Men hvis man velger å fortelle en historie basert på halvparten av tallene, får man oftest frem bare halve sannheten.

Mikkel Grüner gjør nettopp det når han skriver at private barnehager hadde et samlet overskudd på 1,1 milliard kroner i 2020. Hadde han sjekket SSB-tallene han refererer til litt nærmere, ville han visst at påstanden bare delvis er riktig.

For trekker du fra underskuddene til en tredjedel av barnehagene, blir samlet overskudd for alle private barnehager 651 millioner kroner i 2019 og 590 millioner kroner i 2020.

Heller ikke disse tallene gir et helt presist bilde på lønnsomheten i sektoren ettersom tallene inkluderer resultatene til barnehager organisert som enkeltpersonforetak, der eier må hente til livets opphold fra foretakets overskudd.

Også når det gjelder utbytte, unnlater Grüner å undersøke SSB-tallene særlig nøye. 80–90 prosent av det han omtaler som utbytte, er godtgjørelse for arbeidsinnsatsen til eiere av enkeltpersonforetak.

I innlegget benytter SV-politikeren anledningen til å sette lønns- og pensjonsvilkårene i sektoren under tvil. Dette er det ingen grunn til. Minst 95 prosent av alle ansatte i private barnehager er omfattet av tariffavtaler som er fremforhandlet og anbefalt av arbeidstakernes organisasjoner.

Minstelønnssatsene i PBL-tariffen er fullt ut konkurransedyktige med det du finner i kommunene. Og selv om private barnehager i gjennomsnitt har lavere pensjonskostnader, er ytelsene minst like gode.

Private barnehager har dessuten systematisk lavere legemeldt sykefravær enn kommunale barnehager.

Foreldreundersøkelsen 2021 viser nok en gang at foreldre til barn i private barnehager er litt mer fornøyde med tilbudet målt opp mot foreldre til barn i kommunale barnehager.

Antydningen om at private barnehager tjener penger på bekostning av ansatte og barn, er derfor bare ideologisk ønsketenkning fra SV-politikeren.