Jeg har møtt flere pasienter med engstelse for covid-19 enn med covid-19.

Jeg vet om mange som har slitt med langvarige covid-19-symptomer, og som hele tiden har vært covid-19-friske, skriver fastlege Lina Welle-Nilsen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Lina Welle-Nilsen fastlege i Bergen

Etter økt smitte de siste ukene, florerer det med oppfordringer om avstand, avhold fra alkohol, fester og fadderarrangement. Vi hører at vi ikke har vært flinke nok, at reiser fører til smittelekkasje og at noen «ødelegger» for fellesskapet.

Vi har også lest om pasienter med langvarig sykdom i etterkant av covid-19. Jeg håper med hele meg at de det gjelder kommer gradvis tilbake til sitt normale funksjonsnivå, og at vi alle har blitt skjerpet nok til å holde fokuset på smittevern oppe. Når vi får til dette, så vil det går bra for de fleste, tror jeg.

Gjennom jobben min som fastlege har jeg ikke hatt mange covid-19-syke pasienter, heldigvis. Jeg har mistenkt mange og har henvist både for undersøkelse og testing, men de aller fleste har ikke vært smittet av koronavirus.

De få jeg kjenner til, enten det er venner, familie eller pasienter som har testet positivt, har blitt friske alle sammen. Noen har hatt lite energi etter infeksjonen, men de har kommet seg gradvis og er tilbake som før.

I verden for øvrig har de fleste med gjennomgått infeksjon faktisk ikke vært innlagt på sykehus, og ni av ti har blitt helt friske i løpet av tre uker. Samtidig vet jeg om mange som har slitt med de samme langvarige covid-19-symptomene som vi leser om, og som hele tiden har vært covid-19-friske.

Jeg har nemlig møtt flere pasienter med engstelse for covid-19, enn pasienter med mistenkt covid-19. Jeg har hatt flere samtaler om angst for sykdom enn noensinne etter at jeg begynte som fastlege. Jeg har avkreftet smittemyter, gitt råd om avstand til andre og avlysning av besøk.

Jeg har også gitt råd om å ta imot besøk til pasienter som har tatt myndighetenes råd så alvorlig at de ikke har sett et menneske på flere måneder. Bekymrede familiemedlemmer har satt matvarer på trappen i måned etter måned. Dette er alle folk som har blitt syke av covid-19 uten å være smittet av viruset.

Disse har hatt sine symptomer gjennom hele nedstengningen og gjenåpningen av Norge. De har gått rundt med tung pust, hjertebank og hodepine i månedsvis grunnet frykt for smitte. Det har hos mange ført til utmattelse, vansker med å fungere i en normal relasjon til andre mennesker og gjort det ekstra krevende å gå på arbeid.

Det har ført til ensomhet, depresjonsfølelse og angst. De har til tider levd i selvpåført karantene.

Dette gjelder både eldre som bor for seg selv, og yngre som har gått glipp av fine stunder med venner, og der all kontakt har vært elektronisk via skjermen. Men også disse personene har gjennom de siste måneder klart å kjempe seg tilbake og blitt friske, eller i det minste funnet en måte å leve med sine symptomer og sin bekymring.

Nå skyller den andre smittebølgen innover landet, det strammes inn, og vi skal alle ta ytterligere forholdsregler mot smitte. Likevel håper jeg at de som har slitt med å forholde seg til livet i denne pandemien, ikke girer seg opp for mye og får symptomoppbluss på covid-frykt.

Jeg håper at vi nå slår oss til ro med situasjonen som den er, og at vi kan finne en ny «normaltilstand», der vi lever ansvarlig uten overdreven smittefrykt eller ignorering av smittevernrutiner. At vi blir dynamiske, klarer å slippe opp når situasjonen tilsier det og stramme inn når det trengs.

At vi tåler å avlyse en bursdag når smitten er høy, og tør å besøke bestemor når vi kjenner oss friske. For vi skal leve med dette viruset helt til tidspunktet da vaksinen og flokkimmuniteten forhåpentligvis kan ta over jobben.

Mens vi gjør jobben med å holde oss en meter fra hverandre, takke nei til festinvitasjoner og lære oss å sy munnbind hjemme, skal vi huske på at dette kommer til å gå bra, og at de fleste av oss ikke kommer til å bli syke.

I jobben min gir jeg ofte råd om «alt med måte». Det rådet gir jeg også nå.

