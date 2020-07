La oss minnes de norske slavene

Vi bør få et minnesmerke over sjømennene som ble holdt som slaver i Afrika.

Skal vi lære av historien, må vi kjenne hele historien, ikke bare de delene som kan brukes som understøttelse for en bestemt ideologi, skriver Gunnar Ødven. Foto: Privat

Debattinnlegg

Gunnar Ødven Bergen

Det har vært sagt og skrevet mye for og imot å fjerne statuer og minnesmerker. Men jeg har ikke sett mye om minnesmerker som burde ha vært der, men som ikke er reist.

Minnesmerker er med på å fortelle noe om historiske personer og hendelser. Men deler av historien blir aldri fortalt.

De fleste av oss har hørt om den transatlantiske slavehandelen. Hvor mange kjenner historien om en million europeere som døde som slaver i Afrika?

Mellom 3000 og 4000 av disse slavene var norske, hovedsakelig sjømenn, og en stor del av dem var fra Bergen. Tatt i betraktning folketallet i Norge på 1700-tallet, må dette sies å være et stort antall.

Hvorfor har vi ikke et minnesmerke over disse?

Skal vi lære av historien, må vi kjenne hele historien, ikke bare de delene som kan brukes som understøttelse for en bestemt ideologi.

De som ville sette seg inn i den delen av historien som handler om norske slaver i Afrika, kunne i 2005 ha besøkt Bergens Sjøfartsmuseum, som da hadde en utstilling med dette som tema.

Men etter den tid har det vært stille.

Sjørøveri og slavehandel har en lang og sammensatt historie. Noen steder er virksomheten fremdeles aktiv.

Sjøfart har vært en viktig del av Bergens historie. Sjømannsmonumentet på Torgallmenningen er et vitnesbyrd om dette.

Norge var ikke deltaker under første verdenskrig, men mange norske sjømenn mistet livet som følge av at handelsskip forliste. Som regel fordi de kom ut for en mine.

Minebøssen som nå står på Bryggen, er et minnesmerke over disse sjømennene. Vi burde få et minnesmerke også for sjømennene som ble holdt som slaver i Afrika.