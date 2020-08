Det bør ikke kreve mot å gå med munnbind i disse dager

Jeg ble både sint og lei meg da jeg fikk kommentaren på butikken.

Publisert Publisert Nå nettopp

«Er du redd for å bli syk, du da?» fikk Dordi Elin Drønen høre på butikken. Foto: Privat

Debattinnlegg

Dordi Elin Drønen Bergen

Jeg har ploget ned slalåmbakker og røykt på trikkestopp. I begge tilfeller fikk jeg høre det. Den gangen brydde jeg meg lite om dem som slengte med leppen, berettiget eller ikke.

Det er alltid noen som har mangt (eller lite) å si om mye. Jeg forventet derimot ikke å få høre det, da jeg gikk med munnbind på butikken i dag. Der var det en som kommenterte og stilte spørsmål ved min munnbindbruk.

«Er du redd for å bli syk, du da?» fikk jeg høre.

Virkelig?!

Les også Undersøkelser viser at bruk av munnbind senker risiko for smitte

Det kan muligens ha vært ment som omsorg, men opplevelsen var dessverre langt fra kjærlighetsfull. Og dette var dagen etter at helseminister Bent Høie (H) sa på riksdekkende TV at de vurderer anbefaling om bruk av munnbind.

Jeg ble både sint og lei meg. Jeg er ikke hysterisk, for dem som måtte tenke det, men jeg må innrømme at jeg er hysterisk opptatt av en pandemi som rammer folk både økonomisk og helsemessig.

Nå var det riktignok bare én person som kommenterte min munnbindbruk, men i min verden er det én for mye. Jeg kan legge til at jeg i tillegg har fått mange blikk, og blikk sier jo som kjent mer enn tusen ord?

Min bønn til dere som ser noen bruke munnbind, er å ha følgende i mente: At personen ikke ønsker å spre eventuell smitte, at personen kan ha ansvar for noen i risikogruppene, privat eller i jobbsammenheng, eller at personen selv tilhører en risikogruppe.

Les også Professor mener munnbind-endring kan gjøre at Norge unngår ny nedstengning

Dordi Elin Drønen vil slippe å få småfrekke kommentarer når hun går med munnbind. Foto: PRIVAT

Dette er jo selvfølgeligheter, egentlig. Mitt poeng er likevel at det ikke bør kreve mot å gå med munnbind i disse dager! Man skal ikke måtte frykte hva andre tenker (eller sier).

Folk som bruker munnbind, bør derimot hylles, for dette er mennesker som tar hensyn til egen og andres helse, eller sett i et større perspektiv – tar hensyn til folks livsgrunnlag.

Aretha Franklin sang det så bra: R.E.S.P.E.C.T.