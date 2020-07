Bilene forsvinner ikke, selv om gatene stenges

Større press på omkjøringsveier er villet politikk.

Det ville ført til mindre sjenanse for bergensere flest om man fikk kjøre over Torget og Bryggen og holdt seg unna omkjøringsveier, mener Tore Landmark (FNB). Foto: Ørjan Deisz

Tore Landmark Bystyrerepresentant, FNB

I forrige uke kunne vi lese om beboere i Brattlien som var lei av økt trafikk, som følge av at Torget og Bryggen er stengt for biler. «Poenget er at trafikken skal gå ned i hele sentrum», uttalte byråd Thor Haakon Bakke (MDG) i saken.

Til Bakke kan jeg fortelle at bilene ikke blir borte av at man stenger gater. Det advarte jeg om i bystyret før forslaget ble vedtatt. Det er de færreste som kjører inn i Bergen sentrum uten å ha ærender der. Enten man er håndverker som skal på jobb, eller en privatperson som skal til lege eller tannlege.

Når flertallet av politikere i Bergen nå har gått til det skrittet å stenge Torget og Bryggen, så vil bilistene finne alternative kjøreruter.

I de stengte gatene er det mest næringsdrivende og lite boliger. Mens omkjøringsveiene, som bilistene nå velger, er det mest boliger. Bilkjøring er derfor mindre til sjenanse for beboere i sentrum om man kjører over Torget og Bryggen, enn om man kjører i mer bebodde bergensgater.

Det er trolig ingen miljøgevinst av dagens stenging, snarere tvert imot. Man må bare kjøre noen flere kilometer og forurense noe mer. Torget og Bryggen er heller ikke å betrakte som gågater i denne perioden, fordi man fortsatt kjører busser og drosjer her.

Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger foreslo, som et alternativ til dagens stenging, at man kunne stenge Bryggen (ikke Torget) for all trafikk, også busser og taxier, fra fredag ettermiddag til mandag morgen. Dette er noe vi har erfaring med ved store arrangementer i Bergen.

Vi ønsket dette som en prøveordning for å se virkningene av en slik stenging. Da hadde hele Bryggen vært myldreplass. Vi mener det er mindre trafikk i helgene, og vårt forslag ville derfor skapt mindre press på de alternative omkjøringene. Dessverre fikk vi ikke gjennomslag.

Jeg er likevel forundret over at byråd Bakke ser ut til å tro at bilene skal bli borte fordi man stengerTorget og Bryggen. Da må man stenge hele sentrum for bilkjøring, og da har man lagt sentrumskjernen død.

Større press på omkjøringsveier er villet politikk, for det ble advart om at dette kom til å skje ved en stenging.