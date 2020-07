– Sommerens korte konserter i Troldsalen fremstår som en pliktøvelse

Komponisthjemmene burde være levende museer som formidler levende musikk. Slik tilbudet fremstår nå er det en halvhjertet innsats for å bøte på den dårlige samvittigheten.

Mange bergensere hadde nok gjerne kjøpt billett til en lengre konsert av denne typen når som helst på året. Svært mange bergensere har imidlertid aldri vært på Troldhaugen, Siljustøl eller Lysøen, fordi villaene ikke gjøres tilgjengelige nok, skriver Skandig.

Maja Sievers Skanding Musikkanmelder i BT

I mai i år hadde Kode presse­konferanse om den økonomiske krisen museet befinner seg i. Direktør Petter Snare og styreleder Marte Mjøs Persen inviterte mediene til tunet foran Edvard Griegs villa på Troldhaugen da de skulle klage sin nød over hvor stemoderlig kulturdepartementet behandler museet.

Valget av kulisse fremsto noe hyklersk for den som har fulgt aktiviteten ved Troldhaugen og de andre komponisthjemmene de siste årene, og har sett hvor stemoderlig Kode-ledelsen selv behandler nettopp denne delen av museet.

På nettsidene sine hevder Kode at de arrangerer over 400 konserter hvert år. Det de ikke presiserer, er at flesteparten av disse er lunsjkonserter i sommersesongen, der samme pianist kan spille samme Grieg-program i Troldsalen hver dag i en uke. Seks like konserter – med kun en halvtimes varighet – kan altså regnes som seks unike konserter i Kodes statistikk.

Forrige uke var Grieg-fortolkningens «grand old man», Einar Steen-Nøkleberg, ukens lunsjpianist på Troldhaugen.

Utenom sommersesongen er det langt mellom arrangementene ved de tre komponisthjemmene, spesielt Ole Bulls villa Lysøen og Harald Sæveruds hjem Siljustøl.

Mens Kode-ledelsen sliter med kostnadene av betongstøvet i Permanenten, står museets Steinway-flygler og støver ned mesteparten av året. Sommerens korte konserter i Troldsalen fremstår som en pliktøvelse – en halvhjertet innsats for å bøte på den dårlige samvittigheten.

Forrige uke var Grieg-fortolkningens «grand old man», Einar Steen-Nøkleberg, ukens lunsjpianist på Troldhaugen. 76-åringen kjenner Griegs klavermusikk bedre enn de fleste, og viste at fingrene fremdeles er i form til å spille utdrag fra a-mollkonserten.

Med anekdoter mellom spillet og ekstranummer tøyde Steen-Nøkleberg konserten til tre kvarter, og gjorde det beste ut av det begrensede formatet sommerpianistene har til rådighet. Istedenfor å pløye gjennom et hefte med lyriske stykker, hadde han satt sammen ganske ulike verk, og kom med små kunnskapskorn innimellom som skapte sammenheng for lytteren.

Ved å kombinere verbal og musikalsk formidling hjalp pianisten publikum med å høre nye nyanser i kjente stykker. Ofte skal det ikke mange ord til for å åpne opp musikken. Likevel satser Kode bemerkelsesverdig lite på formidling der en setter liv og verk i sammenheng – i hvert fall ved komponisthjemmene.

Mange bergensere hadde nok gjerne kjøpt billett til en lengre konsert av denne typen når som helst på året. Svært mange bergensere har imidlertid aldri vært på Troldhaugen, Siljustøl eller Lysøen, fordi villaene ikke gjøres tilgjengelige nok.

– I den viktige debatten om bygningsvern og administrasjon forsvinner samtalen om musikken. Hvordan ønsker vi at komponisthjemmene skal høres ut?

Siden betongstøvet har andre skandaler kommet på løpende bånd for museet: asbest i Lysverket, råte i villaen på Lysøen, flytting av kontorplasser fra Troldhaugen til Lysverket og koronasmitte. I den viktige debatten om bygningsvern og administrasjon forsvinner samtalen om musikken. Hvordan ønsker vi at komponisthjemmene skal høres ut?

De siste årene har komponisthjemmene fremstått mer som monumenter over uutnyttet potensial enn som steder for musikkformidling. Det har manglet et uttalt ønske fra Kode om å være et levende museum som formidler levende musikk.

Denne uken lovet Kode i BA at de skal ansette en konsertprodusent og to nye formidlere, og at grunnskoler i Bergen snart skal få ta del i et nytt formidlingsopplegg ved Troldhaugen. At bergenske skoleelever ikke har hatt dette tilbudet på flere år, sier sitt om museets prioriteringer.

– Å be pianistene bidra til Kodes pressede økonomi ved å ta med familie og venner på sommerens lunsjkonserter – konserter flere av dem selv spiller på – kan vel ikke sies å være noen særlig vellykket kommunikasjonsstrategi.

Da samtidsmusikk-ensemblet Avgarde våren 2018 inntok Harald Sæveruds Siljustøl med en vandrekonsert med musikalske installasjoner, viste de gjennom nyskrevne verk den unike stemningen i huset på en annen måte enn ved en vanlig omvisning. Kode burde ta initiativ til flere slike samarbeid med det bergenske musikkmiljøet.

Komponistene Bull, Grieg og Sæverud var engasjerte kulturpersonligheter som brukte sin stilling til å løfte frem yngre kunstnere. Ved å la dagens musikere bidra til musikalsk nytenkning ved komponisthjemmene, kan en hedre dem som en gang bodde der og det de sto for.

Det mangler ikke på engasjement fra norske musikere i debatten om komponisthjemmene. Da flere av landets fremste pianister – blant andre Einar Steen-Nøkleberg – i et innlegg nylig uttrykte bekymring for Troldhaugens fremtid, var svaret fra Kodes strategi- og kommunikasjonsdirektør like hjelpeløst som det var arrogant.

Å be pianistene bidra til Kodes pressede økonomi ved å ta med familie og venner på sommerens lunsjkonserter – konserter flere av dem selv spiller på – kan vel ikke sies å være noen særlig vellykket kommunikasjonsstrategi.

Nylig ble direktørstillingen ved komponisthjemmene utlyst – over et år etter at forrige direktør gikk av. I stillingsbeskrivelsen står blant annet: «Museet skal være en synlig og tydelig kulturaktør og påvirke samfunnsutviklingen. Som dannelsesinstitusjon skal vi gi publikum innsikt og stimulere til refleksjon i møte med musikk og kunstnerskap.»

Høye ambisjoner fra Kode-ledelsen der altså. Jeg håper styret ansetter en person som evner å virkelig utvikle musikkformidlingen ved komponisthjemmene og som – i motsetning til museets ledelse – er interessert i en fruktbar dialog med musikkmiljøet.