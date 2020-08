Libanon: Hva brast så høyt?

Eksplosjonen i Beirut er ikke bare et symptom på en stat i krise, men et varsel om at det politiske systemet har spilt fallitt.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Trolig omkom mer enn 200 mennesker i den voldsomme eksplosjonen som rammet Beirut 4. august. Hendelsen må ses i lys av landets svake og korrupte statsapparat, mener innsenderen. Foto: Thibault Camus/AP

Debattinnlegg

Are John Knudsen Seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt (CMI)

Eksplosjonen i Beirut er et politisk jordskjelv som ikke bare har veltet regjeringen, men utfordrer det politiske systemet som har skakkjørt landet.

3000 tonn med ammoniumnitrat har ikke bare påført hovedstaden enorme materielle skader, men fjernet den siste rest av tillit til en politisk elite, som systematisk har tappet landet for ressurser, og ført til at mange forlater landet som hverken kan gi dem utdanning, jobb, bolig eller et normalt liv.

Inntil nå har bankene, hæren og sivilsamfunnet vært bærebjelkene i samfunnet. Selv under borgerkrigen (1975-90) fungerte bankvesenet, og siden 1997 har valutaen ligget fast mot den amerikanske dollaren.

At valutaen nå har kollapset, er det mest alvorlige symptomet på en dyp systemkrise. Gjennom skyhøye renter på innskudd, ble folk lokket til å sette sparepengene i lokale privatbanker, som igjen lånte disse ut til sentralbanken. Der ble pengene brukt til å betale avdrag på gammel gjeld og løpende utgifter.

Landet bruker halvparten av statsinntektene til å betale avdrag på lån. Mesteparten av gjelden er tatt opp i private banker etter 1990, for å bygge opp igjen landet etter borgerkrigen. Slik har sentralbanken også bidratt til krisen gjennom kreativ bokføring og massive låneopptak.

Valuta- og gjeldsspekulasjon har forsterket problemene. I mars i år klarte ikke landet å betale låneavdraget, som forfalt på mer enn en milliard dollar. Kort etter innførte bankene restriksjoner på uttak av dollar i frykt for at folk ville ta ut sparepengene sine. Men da hadde rike politikere allerede tømt kontoene sine og flyttet pengene utenlands.

Nå er statskassen tom, men langvarige forhandlinger med Det internasjonale pengefondet, om en enorm bistandspakke, har strandet på kravet om økonomiske og sosiale reformer. I stedet for bygge landet, har politikere skapt økonomiske luftslott, slik de mange skyskraperne i sentrum er eksempler på.

Libanon har siden 2000-tallet opplevd en enorm byggeboom med 500 til 1000 kvadratmeter store luksusleiligheter med panoramautsikt over Middelhavet. De fleste står tomme som rene investerings- og spekulasjonsobjekter, først og fremst i Beirut Central District (BCD). Dette er et utstillingsvindu for de dyreste luksusmerkene og mest fasjonable butikkene, men har stått folketomt siden attentatet mot tidligere statsminister Rafic Hariri i 2005.

Spranget er enormt til de falleferdige rønnene i Beiruts «fattigdomsbelte», der fattige og flyktninger bor side om side. Nå har disse fått følge av middelklassen, som utgjør flertallet av de mer enn 300.000 som er hjemløse etter katastrofen. Dette er en ressurssterk gruppe som er bedre stilt og forsikret enn de mange fattige leietakerne som også er blitt hjemløse, men alle lider under den økonomiske krisen, skyhøy inflasjon, arbeidsledighet og covid-19-restriksjonene.

Beirut er ikke «Midtøstens Paris», men en kriserammet by uten fungerende elektrisitet, vann og nå også matforsyning. Krisen har nådd helt frem til landets prestisjeuniversitet American University of Beirut (AUB), som også er i pengeknipe og har sagt opp hundrevis av ansatte.

Nå går det så dårlig at til og med underbetalte hushjelper blir sagt opp og må reise hjem. Det samme gjør noen av de syriske flyktningene.

Are John Knudsen er seniorforsker ved CMI og Libanon-ekspert. Foto: CMI

I stedet for økonomiske reformer, har landets regjeringer jaktet på nye inntektskilder. Olje- og gassforekomster utenfor kysten av Libanon er lovende, og prøveboring har lenge stått på programmet, men er ikke kommet videre. I stedet for å innlede en velferdsrevolusjon, kan dette like gjerne bli en nasjonal miljø- og korrupsjonsbombe.

Selv søppelhåndtering er en kilde til korrupsjon. I 2015-16 var landet hjemsøkt av en massiv søppelkrise. Avfallet hopet seg opp langs gater og veier, før det ble dumpet rett i naturen. Elektrisitetsforsyningen er basert på tungolje med daglige strømbrudd, rasjonering og en masse privateide dieselaggregater.

I hele Beirut durer disse døgnet rundt for å levere strøm til kunder som betaler full pris til staten for strøm de ikke får. Likevel må folk betale to regninger - en til private og en til det statlige elektrisitetsverket EDL, som er et nasjonalt tapssluk.

Libanon krever nesten ikke inn formueskatt og er derfor avhengig av direkte skattlegging av vann, strøm og telefon. Den siste er en viktig inntektskilde, men flere og flere bruker WhatsApp, en gratis meldings- og telefontjeneste.

Det var denne regjeringen ville skattlegge, og som utløste de spontane gateprotestene som førte til Hariri-regjeringens fall i oktober 2019, og noen måneder senere, en ny regjering av teknokrater ledet av Hassan Diab. Nå trekker Diab-regjeringen seg, men de hadde uansett hverken fullmakt eller evne til å innfri de strenge reformkravene fra det internasjonale pengefondet (IMF).

Så selv om flere land nå står i kø for å bidra med nødhjelp, kan ikke dette løse landets grunnleggende problemer. Dette er en krise skapt nettopp av landets ledere og et politisk system som gjennom maktfordelingen mellom de mange religiøse gruppene, er blitt et kleptokrati som har sviktet befolkningen.

Libanon har en enorm sosial ulikhet. Men her betyr ikke «alle skal med» at ulikheter skal utjevnes, men at alle skal med i regjering. Alle regjeringer etter 2005 er nasjonale samlingsregjeringer. Alle partier er representerte, og alle skal ha statsrådsposter. Resultatet blir at de ikke kan bli enige om noe annet enn å hjelpe seg selv og sine egne.

Libanons politiske elite ble skapt av borgerkrigen, med en fortid som militsledere og krigsherrer. Det er stort sett de samme politikerne som gjenvelges. Lederskapet går i arv fra far til sønn, slik Saad Hariri etterfulgte sin far Rafiq, som ble drept i et attentat i 2005.

Parlamentslederen Nabih Berri har sittet sammenhengende siden 1990, og han og andre sentrale politikere er anklaget for å skapt seg formuer på statlige midler. Unntaket har vært Hizbollah, både den væpnede militsen og partifløyen som er med i regjeringen. Men nå er også de på tiltalebenken som korrupte og udugelige.

For Hizbollah spesielt er dette en trussel mot deres viktigste politiske kort: At de er på parti med folket. Hizbollah bruker millioner på private velferdstiltak, skoler og sykehus. Slik sikrer de seg makt i en svak stat.

Selv om sentrum av Beirut har vært folketomt siden attentatet på Hariri i 2005, har Martyrplassen beholdt sin symbolske kraft. Her ble opprørene mot det ottomanske styret hengt i 1916. Her møttes protestantene i 2005, og her samlet de seg igjen med krav om at regjeringen må gå av.

Men selv om Diab-regjeringen nå faller, finnes det ingen «rene» politikere som står klare til å ta over. Problemene er så dype at de ikke kan løses ved å skrive ut nyvalg. Ingen har lenger tiltro til at nye regjeringer kan håndtere den økonomiske krisen, forvalte nødhjelpsmidler, eller gjennomføre nødvendige sosiale og økonomiske reformer.

Derfor er eksplosjonen i Beirut ikke bare et symptom på en stat i krise, men et varsel om at det politiske systemet har spilt fallitt.

Libanon går derfor en svært usikker fremtid i møte. Trusselen om statskollaps er det eneste som kan få vestlige donorer til, nok en gang, å åpne sjekkheftet uten krav om grunnleggende reformer.