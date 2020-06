Debatten om fostertestar er ikkje over

Eg fryktar mange gravide føler at dei bør ta ei prøve, for å vere «sikker».

Publisert Publisert Nå nettopp

Kjersti Toppe meiner det er vanskeleg å forsvare at samfunnet skal bruke 4,4 millionar kroner for kvart nytt påvist foster med trisomi. Her frå forrige vekes debatt i Stortinget. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Debattinnlegg

Kjersti Toppe Stortingsrepresentant (Sp)

Stortinget har vedtatt å endre bioteknologilova på fleire punkt. Debatten i Stortinget 27. mai var lang og tøff, men også prega av respekt for kvarandre sin argumentasjon. Eg reagerer meir på BT si harde linje i denne saka.

Politisk redaktør Eirin Eikefjord skriv i BT 25. mai at «kvinner skal bere fram alvorleg sjuke fostre». På leiarplass 28. mai skriv BT at «Det hjelper ikkje å nekte gravide informasjon». Eg meiner at BT her stigmatiserer meiningsmotstandarane.

Les også Vi får sårende spørsmål som ingen andre foreldre får

Dette handlar om den minst diskuterte delen av bioteknologivedtaka. Nemleg å tillate fosterdiagnostikk til alle gravide. Den nye analysemetoden NIPT, som kan påvise trisomi (som Downs syndrom), er i dag i bruk som ein meir treffsikker test etter at det er påvist risiko ved ultralyd og blodprøve (KUB-test).

Det positive med NIPT er at den kan forhindre unødvendige undersøkingar av morkake/fostervatn, som er forbunde med auka risiko for spontanabort. Fleirtalet på Stortinget vedtok at NIPT- test skal vere eit tilbod til alle kvinner med risiko. Det er eit forslag som ein kan forstå, men det har sin pris.

Les også Mari er klar til å donere egg

Ein vil oppdage fleire tilfelle av trisomi, som Downs syndrom. Kostnaden pr. ytterlegare tilfelle av foster med trisomi som blir oppdaga med denne metoden, ligg på om lag 4,4 millionar kroner. Er dette ein pris som er heilt uproblematisk for BT?

For meg er det vanskeleg å forsvare at samfunnet skal bruke 4,4 millionar kroner for kvart nytt påvist foster med trisomi. Men fleirtalet meinte noko anna, og vedtok også at NIPT skal bli tillat for alle, med eigenbetaling. Eg fryktar at det kan føre til at mange gravide føler at dei bør ta ei slik prøve, for å vere «sikker».

Les også Jens Kihl: «No er han Noregs aller dårlegaste politiske strateg»

Dersom NIPT blir nytta av alle gravide, rundt 55 000 kvart år, antek ein at 271 av dei estimerte 275 tilfella av foster med ulike trisomiar blir oppdaga. Men i tillegg vil ein forvente 230 falskt positive prøvar (Eggebø, Tidsskrift for Norske legeforeining 15.mai). Det betyr at 230 kvinner med friske foster får beskjed om at fosteret kan ha ein trisomi.

Men dersom testen vert tilbydd til kvinner med auka risiko for trisomi, kan talet på slike falske positive prøvar bli redusert med omkring 90 prosent. Dette er eit viktig argument mot å gjere NIPT tillat for alle.

Les også Livet mitt var i fare. KrF kjemper mot loven som kunne ha hjulpet meg.

NIPT er ikkje ein test, men ein metode som i framtida kan brukast til å kartlegge heile fosteret sitt DNA og finne eigenskapar ved fosteret. For eksempel om risiko for å få bestemte krefttypar.

Kva gjer vi då? At dette blir tillat for alle, utan ein grundig debatt om vilkåra for fosterdiagnostikk, om kven som skal få og kva det skal kunne testast for i dag og i framtida, er etter mitt syn uheldig. Men BT forenklar og meiner då at eg er blant dei som vil «nekte gravide informasjon».

Les også Nytt lovforslag vil kreve 5000 flere ultralydundersøkelser på KK

Stortinget vedtok førre tysdag at Norge skal få eit eksplisitt forbod mot at foreldre kan genteste barn utanfor helsetenesta. Det er eit stort paradoks at samtidig som ein vedtok forbod mot slik gentesting av barn, vedtok eit anna fleirtal at DNA-analyse av foster skal vere tillat for alle.

Eg er sikker på ein ting. Det er at debatten om fosterdiagnostikk ikkje er over med vedtaka i Stortinget førre veka.