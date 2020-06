Jeg hever fakkelen på vegne av oss streite

Stolt? Jeg også!

Jeg er en streit mann som har levd store deler av mitt liv med samme streite kvinne. Sammen har vi opp gjennom årene trillet barnevogner med våre tre barn, skriver innsenderen. Foto: NTB scanpix/Shutterstock

Debattinnlegg

Arnt Hasager Mandrup Bergen

Juni er blitt en verdensomspennende «måned for stolthet». Fint det, men hvorfor skal vi fortsette med å markere annerledesheten, tviholde på forstokkede holdninger og polariseringen mellom «oss» og «dem»?

Hvis vi virkelig vil ha et samfunn som aksepterer og behandler alle mennesker som likeverdige, ja, da må vi kanskje slutte med å fokusere så sterkt på alt som gjør noen av oss «annerledes», enten det gjelder seksuell legning, etnisitet/hudfarge, antall kromosomer i cellene, eller hva vet jeg?

Arnt Hasager Mandrup Foto: Privat

Parallellen til det amerikanske rasedelte samfunnet som nok en gang er blitt så brennaktuelt, er ganske klar. På den ene siden kreves det en lik behandling av alle borgere, uavhengig av rase eller hudfarge.

På den andre siden hører vi stadig sterke afroamerikanske røster romantisere rundt egne, avgrensede områder som «black communities».

På samme måte gjennomføres det nå feiringer og markeringer for såkalte «LGBTQIA+ communities», altså, egne samfunn som tilsynelatende inkluderer alle andre enn «oss vanlige», men som internt omfattes av et mangfold av legninger og tilstander, som ikke nødvendigvis representerer en enhet.

Listen over alle de «annerledes» som er invitert ut i gatene for å vise sin stolthet i juni, vokser stadig, og inkluderer etter det jeg har forstått lesbiske [L], homofile [G], bifile [B], transseksuelle [T], usikre på egen legning [Q], interseksuelle [I], aseksuelle [A] og alle andre ubeskrevne «annerledes» [+].

Det finnes en annen liste – listen over alle de forskjellige avskygningene av streite [S] kvinner og menn som også lever sine liv på ulike vis: Noen helt i tråd med «normen», andre litt mer «på siden» – monogame kjernefamilier med mor, far og egne barn (biologiske, adopterte, whatever), monogame par uten barn (valgt eller ufrivillig), streite polyseksuelle med eller uten barn, streite enslige (valgt eller ufrivillig), andre streite som på grunn av fysiske eller mentale hindringer ikke har mulighet til å leve ut sine seksuelle behov + alle andre streite jeg ikke har klart å beskrive her. Hvilket mangfold!

Selv tilhører jeg den uspennende «normen». Jeg er en streit mann som har levd store deler av mitt liv med samme streite kvinne. Sammen har vi opp gjennom årene trillet barnevogner med våre tre barn, hvis seksuelle legning i denne sammenheng er totalt irrelevant.

Satt opp mot listene over alle «de andre», kan det nesten se ut som vi er en liten minoritet. Ikke desto mindre er også jeg stolt. Så, hvis vi virkelig vil ha et samfunn som aksepterer og behandler alle mennesker som likeverdige, ja, da synes jeg at vi alle skal samles på gater og torg nå i juni (eller på nettet, blir det visst), vise hvem vi er, og la festen og feiringen markere at vi alle kan finne en grunn til å være stolte av hvem vi er, og av de livene vi lever.

På vegne av de forskjellige «straight communities» i inn- og utland, vil jeg heve fakkelen og kreve vår rett til en plass i det store fellesskapet, og til en egen stripe på det etter hvert så fargerike flagget.

La oss ikke holde fast ved annerledesheten, la oss sammen markere og feire dette fargerike fellesskapet. Krev din selvfølgelige plass og vær stolt, menneske!