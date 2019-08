Hva ønsker MDG, SV og Rødt å oppnå?

– Etter norsk lov kan man ikke tvinge en aksjonær til å selge, selv om man ikke liker deres meninger.

RENOVERT: «Vi kunne ha valgt å møte åpenbare meningsforskjeller med Odfjell ved å trekke oss fra Forum-prosjektet. Men hvem ville vært tjent med det?» Bård Bøe

Debattinnlegg

Sigurd Bekkevold Administrasjonsleder Salt Bergen

MDG, SV og Rødt forsøker å bruke sin makt til å legge press på Salt i forbindelse med eierskapet i Forum ved å nekte å stille opp i en verdidebatt på denne kulturarenaen. Vi har tydeliggjort for dem hva vi står for slik de har etterspurt. Men som følge av partienes boikott vil gjerne også gjøre dette kjent for bergensere flest:

Salt er en del av Norges største frikirkelige kirkesamfunn og ønsker å være en positiv bidragsyter til samfunnet i Bergen. Vi vektlegger åpenhet, gjestfrihet og inkludering av alle mennesker. Kirken består av folk fra mange ulike kulturbakgrunner og etnisiteter, med ulike meninger og politiske overbevisninger.

Salt er partipolitisk nøytral, men har en tydelig verdipolitisk agenda. Gitt dagens debattklima er kampen mot hatet viktig. Vi står for kampen mot rasisme, antisemittisme og muslimhat, kampen for trosfrihet og ytringsfrihet, og for omsorg for marginaliserte grupper og deres menneskeverd.

Det tilhører også kjernen i en kirkes virksomhet å engasjere seg sosialt og diakonalt, på de marginalisertes side. Salt er involvert i rusomsorg, integreringsarbeid, bekjempelse av barnefattigdom, og ikke minst kampen mot menneskehandel.

Når det gjelder tidligere og nåværende eierskap i Forum, vil vi opplyse følgende:

I september 2018 signerte Salt avtale om å kjøpe ut avisen Norge IDAG og TV Visjon Norge fra Forum så snart byggeprosjektet var ferdigstilt. Dan Odfjell hadde allerede da en aksjepost, og ønsket ikke å selge sine aksjer. Etter norsk lov kan man ikke tvinge en aksjonær til å selge, selv om man ikke liker deres meninger.

Det er imidlertid avklart at Odfjell skal være en passiv eier i bygget, fra sin base i Chile. Han kommer ikke til å ha styreplass eller til å være involvert i driften av selskapet. Han har ingen relasjoner til selskapet som drifter Forum Scene, LiveOn AS, og har heller ingen bindinger til Salt.

Vi kunne ha valgt å møte åpenbare meningsforskjeller med Odfjell ved å trekke oss fra Forum-prosjektet. Men hvem ville vært tjent med det? Et Forum som i praksis lå brakk er nå restaurert for over 80 millioner kroner uten bidrag fra det offentlige, og er på denne måten gjort tilgjengelig for byens befolkning som en etterlengtet kulturarena i byens sentrum. Er det dette MDG, SV og Rødt gjennom sin boikott ønsker å stoppe?

Norge IDAG og TV Visjon Norge er ikke lenger eiere i Forum. For å komme i havn med kjøpsavtalen i 2018 ble det imidlertid avtalt at de tidligere eierne kunne booke noe tid i Forum til egen virksomhet når lokalet er ledig. Dette har vekket spørsmål og reaksjoner. De tidligere eierne ønsker imidlertid at vi skal lykkes med utleievirksomheten i Forum, og har derfor i dag gitt oss beskjed om at de trekker seg fra rammeavtalen om fri booking av Forum.

Vi inviterer til verdidebatt i Forum på søndag kl. 20, for alle som ønsker å bidra til politisk dialog i et åpent, liberalt samfunn!

