Sensur av ytringsfriheten er muligens en sosialists våte drøm

Vi i Document.no har andre idealer.

SVARER PÅ KRITIKK: Innsenderen avviser at kommentarfeltene til Document.no flommer over av rasisme. BT

Trond Ellingsen Styreleder i Document.no AS

Mindre enn 10 minutter siden

Anne Sofie L. Bergvall, valgkampaktivist for SV, går i innlegget «Vi må stå sammen mot hatprat» i BT 15. august inn for å tiltale folk som driver med ulovlig hatprat.

Samtidig påstår hun at «Resett, Document.no og Human Rights Service har vokst eller oppstått etter terrorangrepet i 2011 – da vi sa vi skulle overvinne hatet med kjærlighet. Kommentarfeltene flommer over av rasisme, og nynazister og fascister marsjerer i våre gater.»

Resett og Human Rights Service får svare for seg hvis de føler behov for det, men på vegne av nettavisen Document.no vil jeg protestere mot denne type beskyldninger.

Vi har eksistert i 16 år, har cirka 400.000 faste lesere og ligger til stadighet på 10 på topp-listen av delte saker på sosiale medier, stort sett alltid foran BT.

Det er helt greit at Bergvall ikke liker Document.no, men hennes kritikk tyder på at hun enten ikke leser vår nettavis, eller at hennes definisjon av rasisme er en helt annen enn den man vanligvis benytter.

Kommentarfeltet i Document.no er forhåndsmoderert. Selv antydninger til rasisme slettes kontant av våre moderatorer. Når det gjelder kommentarfeltene på Facebook, bør det være allment kjent at disse ikke kan forhåndsmodereres, men de blir jevnlig gjennomgått, og upassende kommentarer slettes selvsagt når de oppdages.

SENSUR: Økt politiinnsats mot hatprat er problematisk, skriver Trond Ellingsen, styreleder for Document.no. Olav Heggø

Når Bergvall ønsker økt politiinnsats mot såkalt hatprat, blir det problematisk. Vi har en grunnlovfestet ytringsfrihet i dette landet, som også er nedfelt i Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK).

Hvem mener hun skal definere hva som er «hatprat»? Skal vi heretter veie alle våre ord på gullvekt, slik at ingen skal føle seg krenket? Er Bergvalls ideal den høflige tomheten?

Slik sensur av ytringsfriheten er muligens en sosialists våte drøm. Vi i Document.no har andre idealer. Ytringsfriheten er en forutsetning for ethvert demokratisk samfunn, og enhver innskrenking utgjør en trussel mot demokratiet.

BT er selv ikke særlig bedre når lederen «Beskytt muslimane» 11. august går inn for å frata statsstøtten til Human Rights Service (HRS), som har «bidrege til å spreie antimuslimske haldningar». Det er nok av svake grupper i dette landet som må beskyttes, men muslimer generelt er ingen slik gruppe.

Mener virkelig BTs redaksjon at kritikken av islam som religion som finnes både i HRS og Document.no, er å sidestille med antimuslimske holdninger? Ser ikke redaksjonen forskjellen mellom høyst berettiget religionskritikk og kritikk av religionens tilhengere?

Det første finner du både hos HRS og Document.no – det siste finner du ikke.

Dersom HRS fratas statsstøtten, som i 2019 utgjør 1,3 millioner kroner, så fratas den eneste organisasjon som i rundt 20 år har arbeidet utrettelig for kvinner og barn i minoritetsmiljøer, mot æresdrap og kjønnslemlestelse, muligheten til å drive videre.

De på integreringsfeltet som da blir mottakere av statsstøtte, blir stort sett organisasjoner som er aktive forkjempere for økt ikke-vestlig innvandring til Norge, og med naturlig tilknytning til venstresiden.

Er det virkelig slik Bergens Tidende vil ha det?

Publisert 19. august 2019 14:33