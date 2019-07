Vi får ikke til det grønne skiftet dersom folk er redde

Vi kan ikke bare skamme og skremme oss inn i en ny tid.

Roger Valhammer

Marte Mjøs Persen

Rune Bakervik

Fremtidens ordbøker har fått flere nye forslag i det siste: «flyskam», at man skal skamme seg for å fly unødig, «kjøttskam», å skamme seg over fråtsing i kjøtt, og «klimafrykt» – noe mange kjenner på: en bekymrer seg for alt som skjer med klimaet hjemme og ute i verden, uten helt å vite hva man skal gjøre med det.

Ordene peker på noe viktig. Det er lett å bli lammet. For hva kan egentlig enkeltmennesker, eller et lite enkeltland, eller en enkelt by som Bergen gjøre?

Svaret er mye! Men ingen skal måtte sitte helt alene. Arbeiderpartiet har alltid ment at vi skal løse de største oppgavene sammen – og får vi ikke med oss folk, ja, da får vi ikke det helt nødvendige skiftet som samfunnet og naturen vår trenger nå.

Det er lett å bli opphengt i alt det skremmende. Men vi må være ambisiøse klimaoptimister. Er vi smarte og snarrådige nå, kan vi leve både gode og klimavennlige liv i fremtiden, og attpåtil tjene penger på den grønne omstillingen.

Tenk deg å ha tid til å rusle til barnehagen sammen med barna om morgen, kjenne litt på været sammen, snu noen steiner og skravle – før du setter deg på et effektivt kollektivmiddel som tar deg raskt og trygt til arbeid.

Flere norske byer erklærer nå klimakrise. I juni erklærte også bystyret i Bergen klimakrise. Det gjorde vi fordi det haster å få ned utslippene. Tar vi FNs klimapanel på alvor, er det grunn til sterk uro.

Heldigvis er det stadig flere som forstår hva som er i ferd med å skje. Ungdom og voksne streiker verden rundt. I Bergen samlet «klimaopprøret» 3500 streikende ungdommer til demonstrasjon i mars.

Klimakrisen er vår tids største utfordring, men den er ikke bare en trussel. Dersom vi er gode på omstilling åpner det seg også muligheter.

I juni behandlet Stortinget flere forslag fra Arbeiderpartiet om å bygge en norsk havvindindustri. Våre leverandørbedrifter langs kysten står klare til å levere utstyr og tjenester innen havvind. Dessverre lar Høyre-regjeringen mulighetene glippe.

Markedet for flytende havvind er under etablering flere steder i verden. Norge og Vestlandets sterke posisjon innen olje og gass, maritim og marin industri er et fantastisk utgangspunkt for at vi kan ta en lederrolle både nasjonalt og globalt.

Vi får ikke til det grønne skiftet dersom folk er redde. Redde for fremtiden og redde for egne arbeidsplasser.

Det krever en aktiv næringspolitikk. Vi må både bygge havvindfelt på norsk sokkel, og vi må utvikle en norskbasert leverandørindustri som kan utvikle teknologi og løsninger på et hjemmemarked. Et eget statseid selskap vil kunne lede an – og være det lokomotivet vi trenger for at Norge kan oppleve et nytt industrieventyr. Da kan vi møte klimakrisen og skape arbeidsplasser samtidig.

Erna Solberg mangler ambisjoner, og ser ikke for seg en satsing på havvind. Høyre velger å stikke hodet i sanden i møte med klimakrisen. Men nå trenger verden ledere, ikke strutser.

Også i Bergen åpner det seg muligheter. Noen bruker ordet «fortetting» som et banneord. Vi burde heller begynne å snakke om å skape sunne nabolag.

For det handler jo om at det blir kortere vei til fotballtrening, og at flere kan bo trygt og familievennlig uten å alltid trenge bil i hverdagen. Det handler om å leve bedre og friere, med mindre forurensning, og at ungene får flere å leke sammen med i nabolaget. Det handler om at vi må ha en by med parker, lekeplasser, tilgang til vann og sjø, og sykkelstier. Som småbarnsforeldre flest ønsker vi ikke å bruke fritiden vår på transport og å stå i kø.

Det handler om gode liv, som også er klimavennlige liv. Det handler om å skape byer som vokser på en sunn måte. Det handler om at flest mulig skal kunne gå hjemmefra til de stedene de trenger og ønsker i hverdagen, enten det er en butikk, en barnehage eller en koselig bar i nabolaget. Det betyr ikke at alle i byområdene skal leve slik.

Fremdeles er det mange områder i Bergen der folk trenger bilen, men det betyr ikke at vi bør gjøre som Høyre i Bergen ønsker: å fortsette å bygge en spredt og bilbasert by. Vi må utvikle byen slik at flere bor i nærheten av barnehager, skoler og fritidstilbud. Nettopp fordi det er behagelig å leve slik. I tillegg er det godt for byluften, og godt for planeten.

Verden står ovenfor en klimakrise. Men det som er bra er at klimavennlige samfunn også gir veldig gode liv!

