Kreativ historiefortelling fra Ap

Bergen hadde aldri vunnet prisen for Norges mest attraktive by om Arbeiderpartiet hadde fått bestemme.

SLÅR TILBAKE: Arbeiderpartiet tar æren for politikk som Høyre la frem, ifølge statsråd Monica Mæland og byrådslederkandidat Harald Victor Hove. byoutline Silje Katrine Robinson/Bjørn Erik Larsen

Harald Victor Hove

Monica Mæland

Mindre enn 30 minutter siden







Etter at Bergen ble kåret til Norges mest attraktive by, har partiene i Bergen kastet seg ut i en konkurranse om hvem som med bergensk utestemme kan rope høyest at Bergen er verdens beste by.

Dette er i grunn en fin krangel. For at vi bor i verdens vakreste og beste by, har vi visst lenge. Det handler ikke om høyreside og venstreside, bompengeparti eller klimastreiker – det handler om fakta. Og om bergenserne.

Det siste Høyre har tenkt å gjøre i denne valgkampen er å svartmale verdens beste by. Det vi skal gjøre er å snakke om vår politikk og våre løsninger for Bergen de neste fire årene. Arbeiderpartiet velger alenegang i kommunens arealpolitikk.

Basert på innlegget til Staalesen, Breistein og Dale, er det liten tvil om at Høyre må velge alenegang når det gjelder å snakke om hvordan Bergen skal bli en by med muligheter for alle og hvilke politiske løsninger som må prioriteres.

BAKGRUNNEN: Høyre fikk kritikk fra tre Ap-politikere i dette innlegget tirsdag. Faksimile: BT 25. juni.

La oss ta utgangspunkt i prisen for Norges mest attraktive by. Begrunnelsen fra juryen er at «Bergen tar modige og nytenkende grep for å skape en attraktiv by». Deretter vises det til eksempler som å «stoppe byspredning og styre byutviklingen i en bærekraftig retning». Her har mange gjort mye bra.

Småpudden ble noe av på grunn av planer lagt frem av det Høyre-ledede byrådet til Monica Mæland. Det samme ble områdesatsingen i Damsgårdssundet, AdO Arena, Indre Laksevåg, Ny-Krohnborg skole, og ikke minst – hele bybanetraseen og den trinnvise utbyggingen til Nesttun, Lagunen og Flesland.

Arbeiderpartiet har blant annet fått åpne nye Damsgård skole og Siljuslåtten sykehjem – to prosjekter iverksatt av det forrige byrådet. Det er kjekt å klippe snorer – men det viktigste arbeidet gjøres av handlekraftige politikere som klarer å prioritere flere lærere og sykepleiere på nye sykehjem, fremfor flere direktører og gratis SFO til dem som kan betale selv.

Vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig: Vi skal bli en tettere by hvor den største andelen reiser tas med kollektiv, gange eller sykkel. Men vi må også anerkjenne at noen må kjøre bil til og fra jobb, skole og barnehage.

Bergen skal være gå-byen, og vi skal nå de lokale klimamålene. Samtidig skal vi være en by hvor det bygges småhus, rekkehus og eneboliger i områder hvor det i fremtiden vil komme bedre kollektivtilbud. Fordi uten dette mister vi innbyggere, og innpendlingen øker. Det er dårlig politikk for en by som skal vokse seg større og huse et mangfold av bergensere i årene som kommer.

Satsingen som juryen begrunner sin avgjørelse med, hadde det aldri blitt noe av om Arbeiderpartiet hadde fått bestemme. De var i sin tid mest opptatt av å kritisere og stemme imot nettopp disse gode forslagene som har løftet flere bydeler og bidratt til at Bergen er Norges mest attraktive by.

Vi kan fortsette å diskutere oss imellom, både i avisene og i kommentarfeltene, men det viktigste budskapet står fremdeles usagt. Dette er bergensernes pris. Det er alle de dyktige, kunnskapsrike, ulike og engasjerte menneskene som bor i denne byen vår som gjør at Bergen har vunnet denne prisen.

Uten dem hadde vi ikke hatt Bærekraftige Liv på Landås. Vi hadde ikke hatt Norges minste gatefestival på Dragefjellet. Vi hadde ikke hatt Beffen, Bergenfest, Feriekolonien og hele Skostredet.

I mellomtiden synes vi det er helt greit at Ap mottok prisen vi jobbet for å få sammen med hele resten av Bergen fra 2003 til 2015.

Publisert 1. juli 2019 07:53

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg