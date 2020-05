Vi vil og får bidra i 17. mai-komiteen

Beskrivelsen av Bergen som en by med manglende inkludering, stemmer ikke.

Kalaregy Drange (t. venstre) og Raajini Rajalingam avviser kritikken mot «nesten helhvit» 17. mai-komité i Bergen. Foto: Privat/Ørjan Deisz

Styreleder Raajini Rajalingam og styremedlem Kalaregy Drange i Vestland Innvandrerråd

Det nærmer seg den store festdagen til landet vårt, selveste 17. mai! Selv om dagen og feiringen i år blir veldig annerledes, så ligger det vel så mye planlegging, følelser og innsats bak fra 17. mai-komiteer og andre frivillige lag og organisasjoner rundt om i landet vårt.

17. mai-komiteen i Bergen er ingen unntak. En av dem som har jobbet iherdig den siste tiden med å komme opp med alternative løsninger for å markere dagen på en trygg måte, er Kalaregy Drange. Dette året er det fjerde året som Kalaregy, opprinnelig fra Sri Lanka, sitter som komitémedlem i 17. mai- komiteen her i Bergen.

Kalaregy er også styremedlem i Vestland innvandrerråd, en paraplyorganisasjon for innvandrerorganisasjoner i Vestland fylke, med drøye 50 medlemsorganisasjoner. Det var gjennom sitt verv her at han ble foreslått som komitémedlem i 17. mai-komiteen. Hvert år annonseres det i bl.a. BT at kandidatforslag kan sendes inn til 17. mai-komiteen, noe vi som organisasjon gjorde.

To av hovedmålsettingene til Vestland Innvandrerråd er nemlig å sikre like rettigheter og muligheter for alle i Vestland, uavhengig av kulturell bakgrunn, samt å legge til rette for økt samfunnsdeltakelse. For oss er det da naturlig å forsøke å være representert i aktuelle og relevante utvalg og komiteer i byen og fylket vårt, og ikke minst at vi er representert på grunn av vår unike kompetanse, erfaring og kunnskap, og ikke som det som vi så fint kan kalle «kakepynt» eller «mangfoldsalibi».

SV-politiker Akhtar Chaudhry kritiserte nylig at bare ett av de 29 medlemmene i 17. mai-komiteen i Bergen har etnisk minoritetsbakgrunn. Foto: Faksimile, BT 7. mai

Heldigvis er dette noe vi føler at vi får muligheten til – ofte som et resultat av at vi som organisasjon får forespørsler om å peke ut aktuelle og kompetente kandidater til ulike utvalg. For oss er dette et positivt og viktig signal om at vår representasjon er ønsket og nødvendig.

I dag har vi i Vestland Innvandrerråd representanter i bl.a. Eldrerådet i Bergen kommune, Brukerutvalget for Nav Vestland, Brukerutvalget i Helse Vest, Bergen kommunes Frivillighetsutvalg, Ressursgruppen for Raskt i jobb (et samarbeid mellom Nav og Bergen kommune) og Brukerutvalget i Helse Bergen.

Vi stusset derfor litt da vi leste innlegget fra Akhtar Chaudhry i BT i forrige uke, der 17. mai-komiteen ble beskrevet som fattig på mangfold, og Bergen som en by med manglende inkludering.

Vi som organisasjon har aldri opplevd å ikke få muligheten til å bli representert eller få delta i de utvalg og komiteer vi har sett som relevante å sitte i. Det vi derimot har erfart de siste årene, er at vår representasjon er både etterspurt og verdsatt i offentlige og kommunale utvalg.

Da vi i 2017 foreslo Kalaregy som kandidat til å sitte i 17. mai-komiteen, ble han enstemmig valgt inn av komiteens medlemmer, og han har fra første stund hatt opplevelsen av å kunne bidra og å bli hørt. Flere av hans forslag inn i komiteen er realisert, og han har gjort en viktig jobb med å sørge for at komiteen har fokus på mangfoldet blant byens innbyggere når den store festdagen planlegges.

Og nei, selvsagt er vi ikke i mål med at alle utvalg, komiteer, politiske parti og offentlige styrer er eksakte gjenspeilinger av samfunnssammensetningen sett i forhold til kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Men vi står absolutt ikke på stedet hvil.

Flere og flere utvalg og komiteer i Bergen og Vestland ser heldigvis både verdien og nytten av å ha en så reell representasjon av befolkningen som mulig, og vi i Vestland Innvandrerråd sitter klare til å tre inn i de vervene som det er behov for å fylle for slik å bidra med vår unike kompetanse, erfaringer og flerkulturelle kunnskap.

Dette vil også være en viktig signaleffekt til den kommende generasjonen av barn med flerkulturell bakgrunn om viktigheten av, og retten til, å bidra i samfunnet og i den frivillige sektoren.

Så helt til slutt er vår oppfordring, for å få en enda mer mangfoldig 17. mai-komité i 2021, at byens organisasjoner selv må komme på banen og nominere sine dyktige kandidater med flerkulturell bakgrunn.

Både vi som organisasjon, og Kalaregy som komitémedlem, er sikre på at de vil ønskes hjertelig velkomne av 17. mai-komiteen her i Bergen. På denne måten vil vi være enda et lite skritt nærmere målet vårt om å bidra til å få en by og et fylke som bruker, og som verdsetter, de flerkulturelle ressursene vi har.

Lykke til med feiringen av 17. mai, alle sammen!

