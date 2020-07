Når tiltakene ikke gir mening, forsvinner tilliten til dem

Skal vi leve med pandemien over tid, må vi kunne tilpasse oss den bedre i hverdagen.

Det er forskjell på Brann Stadion og et lite konsertlokale i Oslo. Det må det være mulig å differensiere, skriver Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Debattinnlegg

Trygve Slagsvold Vedum Leder, Senterpartiet

I en leder i Bergens Tidende 10. juli får jeg hard medfart. Årsaken er at jeg utfordret regjeringen på lokale tilpasninger i tiltakene etter korona.

Det var tre hovedbudskap jeg hadde. BT blander disse sammen, i tillegg til å tillegge meg meninger jeg ikke har.

Det jeg tok til orde for var at barne- og breddefotballen skulle få starte opp igjen. Jeg mente det var liten grunn til å holde dem hjemme når vi samtidig har åpnet opp byens barer.

Det andre jeg tok til orde for var at regjeringen burde åpne opp for mer lokale tilpasninger når det gjelder tilskuere på arrangement.

At et stadion som Brann Stadion ikke får lov å ha flere tilskuere enn 200 personer, fremstår som underlig. Det er forskjell på en slik stadion og et lite konsertlokale i Oslo. Det må det være mulig å differensiere. Det bør være smitterisikoen som styrer.

På Brann Stadion er det plass til cirka 17000 mennesker, det er over 10 ulike innganger og enda flere avdelte soner. Brann kunne lett sluppet inn flere tilskuere, samtidig som det hadde vært mulig å overholde strenge nasjonale krav til avstand og køer.

Det tredje poenget mitt er at når folk ikke opplever at tiltakene er rettferdig og gir mening, forsvinner også tilliten. Den tilliten er myndighetene avhengig av for at vi skal kunne bekjempe koronasmitten.

Jeg tror også det er vanskelig for folk å skjønne hvorfor det er mer smitterisiko om Brann 2 spiller kamper i 3. divisjon, enn om Brann spiller kamper i eliteserien. Det bør være mulig å ha nasjonale smitteregler som åpner opp for at det lokalt kan tas hensyn til forholdene som råder.

Skal vi leve med pandemien over tid, må vi kunne tilpasse oss den bedre i hverdagen. La oss håpe at kunst, fotball og kultur også kan være en del av den.