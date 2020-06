Feilaktig om båndtvang for hunder

Stein Erik Jonasson mener båndtvangen for hunder brukes i flere tilfeller enn det er lovhjemmel for. Foto: Privat

Stein Erik Jonasson Bergen.

Jeg forstår ikke aggresjonen mot hund, som Morten Myksvoll legger for dagen i sin kommentar om båndtvang i BT 20. juni. Det er også bare ti dager siden BT skrev i en annen artikkel at: «I Bergen kommune skal hunder holdes i bånd der husdyr beiter i perioden 1. april til 31. oktober».

Det er ikke korrekt. I Bergen kommune er det båndtvang «der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter i perioden 1. april til 31. oktober».

Bymiljøetaten har skriftlig bekreftet at dette betyr at båndtvang kun gjelder i «den ordinære beitesesongen», som på Byfjellene vanligvis opphører første helg i september.

« Brot på bandtvangen irriterer mest. Og kjem eg med passiv-aggressive hint om bandtvang på tur, eller seier at ei laus langline ikkje er godt nok, er det eg som er problemet», skriv Morten Myksvoll i BT 20. juni. Foto: FAKSIMILE BT 20 JUNI

I hundeloven fremgår det at «ved fastsettelse av båndtvang etter bokstav e [dvs. av hensyn til husdyr på beite] ... kan båndtvang bare innføres i de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter».

Båndtvang kan kun innføres «på og ved bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser», forutsatt at «hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning».

Behovet for båndtvang skal vurderes individuelt for hver strekning, for å begrense overdreven båndtvang. Da Hundeloven ble innført, skrev Justisdepartementet at «i kommuner der hundeholdere jevnt over forholder seg lojalt til lovens generelle aktsomhetskrav og generelle regler om sikring av hund, vil det være lite behov for lokale utfyllende forskrifter».