Biltrafikken bør legges i tunnel, mens Bybanen går over bakken.

UTLANDET: Internasjonalt er det helt vanlig at baner legges der folk ferdes, også i gågater. Bare se på Amsterdam, Bilbao, Bordeaux, Nice og Oslo, skriver Marit Warncke og Atle Kvamme i Bergen Næringsråd. Foto: Ørjan Deisz

Marit Warncke, adm.dir og Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

Bybanen i Bergen har fraktet 100 millioner mennesker siden åpningen i 2010. Regnet pr. bergenser betyr det cirka 375 turer hver på 10 år. Større suksess går det neppe an å få.

Meningen om Bybanen blant medlemmene i Bergen Næringsråd er nok like delte som i befolkningen og innad i de politiske partiene. Men stadig presenteres sterke skremmebilder av hvor ødeleggende en bane over Bryggen vil være. Det krever et motsvar.

Hva er Bybanens suksessfaktorer? Det viktigste er at banen er forutsigbar. Det kommer alltid en bane, den konkurrerer ikke med annen trafikk, og det gir god fremkommelighet.

Bybanen er også rigid. Skinnene ligger der, nedstøpt i bakken, og de flyttes ikke i løpet av natten. Da tør folk å kjøpe bolig langs banen, og næringslivet tør å etablere seg. En bussrute kan lett flyttes, og det trengs 90 busser i timen i rushtiden for å gi samme kapasitet. Det har ikke byens sentrum plass til.

Suksessfaktor tre: Bybanen skal ta trafikk på korte strekninger der folk ferdes, være godt synlig, lett tilgjengelig og med kort gangavstand til butikker.

I 2014 hadde Bergen Næringsråd seminar med sjefen for banen i Porto, byen i Europa med mest bane i tunnel. Han var klar: Bygg kun i tunnel om det ikke finnes andre muligheter. Tunnel er dyrere, gir lengre gåavstand, og ikke raskere bane. En bybane skal stoppe hver 400 meter, da kan man ikke kjøre i 80 km/t.

Bryggen har historisk vært fylt av handel, yrende folkeliv, og også en trikkelinje. Bryggens næringsfunksjoner og historie ivaretas best ved at mennesker fortsatt har lett tilgang til Bryggen. Bybane over Bryggen er også nøkkelen til å fjerne bilene.

Det er derfor en ulykke for Bergen å legge banen utenfor byens sentrumskjerne: Torgallmenningen, Torget og Bryggen. En bybane som går under jorden ved jernbanen, legges i fjellet bak Fløyen, og dukker opp igjen i Sandviken, vil lede bort de folkemassene som daglig strømmer ut fra dagens endestopp og over Torgallmenningen.

Internasjonalt er det helt vanlig at baner legges der folk ferdes, også i gågater. Bare se på Amsterdam, Bilbao, Bordeaux, Nice og Oslo. Skal vi fortsatt ha et levende sentrum med rikt næringsliv, må Bybanen legges over Bryggen.

Legg Bybanen i dagen, send biler og ekspressbusser i tunnel. Siste ukers hendelser med trafikkaos har synliggjort at byen trenger en gjennomgående bybane fra Åsane til Flesland, og Ringvei Øst. Det fortjener Åsane, Sandviken og hele Bergen.

