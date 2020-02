Når gode resultater drukner i støyen av misnøye

Mellom studiebarometerne får vi konsentrere oss om å skape det som en prøver å måle, nemlig kvalitet.

Publisert Publisert Nå nettopp

FORNØYD: Jeg klyper meg i armen og tenker i mitt stille sinn: «Jeg får faktisk betalt for å ha det moro», skriver førsteamanuensis Per Thorvaldsen. Foto: Roar Christensen (Arkiv)

Debattinnlegg

Per Thorvaldsen Førsteamanuensis i kommunikasjonssystemer ved Høgskulen på Vestlandet

Det gjelder å gjøre et godt førsteinntrykk. Jeg stiller til undervisningen et kvarter før for å rigge den. Til min overraskelse sitter hele klassen der allerede.

Andreårsstudentene i elektronikk er klare for et semester med signalbehandling og har skyhøye forventninger til seg selv, og faktisk noen til meg også. Med en slik innstilling burde det borge for kvalitet i alle ledd.

Vi skrider til verket med en blanding av forelesninger og kraftige doser med regneøvelser og laboratorium. Stemningen er god og alle stiller til undervisningen. Jeg klyper meg i armen og tenker i mitt stille sinn «Jeg får faktisk betalt for å ha det moro».

Så ramler Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) sitt studiebarometer, en nasjonal studentundersøkelse om studiekvalitet, inn i innboksen med fjorten dagers sperrefrist.

Per Eilif Thorvaldsen Foto: HVL

Sperrefristen er nok satt for at høyskoler- og universiteters kommunikasjonsavdelinger skal få laget saker hvor våre ledere kan få utføre den årlige øvelsen i å legge seg flat for alle begredeligheter som undersøkelsen avdekker.

Men hva med de gode resultatene? De drukner dessverre i støyen til de misfornøyde. Kanskje det å være tilfreds er en provokasjon? Hva med våre egne studenter?

Resultatet griner mot meg. Høytrykk over hele læringslandskapet. Overordnet tilfredshet; 4,7 av 5 mulige. De er fornøyd. Er det samfunnets feil?

Jeg får i oppdrag av min sjef å undersøke dette uvanlige fenomenet av ekstrem tilfredshet. Er det klimaendringer på gang? Klassen sier at de generelt har lite å klage på. Når de foreslår endringer får de ofte gjennomslag, og når de spør så får de hjelp.

Elektronikk er et spennende fag med utfordringer hele veien, noe som styrker samholdet i klassen. Det er et utfordrende studium med mange interessante tema. De blir fornøyd når mestringsgleden brer seg.

Studentene nevner at varierende kvalitet på undervisning, der fikk jeg den, og overveldende mengde obligatoriske innleveringer med ukoordinerte frister, har ført til mange sene kvelder med klassekamerater og bøker. Det har igjen ført til at de har blitt en sammensveiset gjeng.

NOKUT, som er et nasjonalt organ med mer enn 100 ansatte, er sikkert allerede i gang med å produsere neste års studiebarometer med mellom 50 til 100 spørsmål til alle landets studenter.

Når resultatene kommer, vil den årlige diskusjonen om barometerets verdi og hva det måler dukke opp. I mellomtiden får vi konsentrere oss om å skape det som en prøver å måle, nemlig kvalitet.

Publisert Publisert: 15. februar 2020 13:30