Ikke legg ned kjøkkenet på flere sykehjem

Dette er fullstendig feil vei å gå.

Det er vi som er så heldige at vi selv kan gå i butikken og handle, for så å tilberede vår egen mat, som må gi beskjed, skriver innsenderen. Foto: Vegar Valde

Debattinnlegg

Arne F. M. Engelsen Godvik

Jeg leser i BT 17. juni at byrådet vil ta eldrematen tilbake fra de private, bygge kommunalt storkjøkken og stenge to gjenværende sykehjemskjøkken.

Dette er etter min oppfatning å gå fullstendig feil vei.

Gjenåpning av allerede stengte kjøkken ville derimot vise at de eldre og andre som bor på sykehjem, blir tatt på alvor, blir satt pris på. Det ville også åpne muligheten for at den enkeltes særlige behov kan oppdages, og rask ivaretas.

Jeg skal ikke påberope meg omfattende kunnskap om maten på norske sykehjem, sykehus eller aldershjem. Det er likevel vel kjent at den maten som blir tilkjørt fra ulike ferdigmatvirksomheter, har vært utsatt for til dels kraftig og vedvarende kritikk.

Det er stilt spørsmål både ved mengde og kvalitet på maten. Ofte er kritikken fremsatt av pårørende som tilfeldigvis har observert maten som blir servert.

Noen ganger er pasientene selv sterke nok til å heve røsten, men det er heller sjelden. Den som av ulike grunner er innlagt eller på annen måte er avhengig av goodwill fra institusjonens side, vegrer seg gjerne med å kritisere forholdene.

Ut fra dette, vil en endring være på sin plass.

Det er vi som er så heldig at vi selv kan gå i butikken og handle, for så å tilberede vår egen mat, som må gi beskjed. Vi har all verdens valg. Når vi kommer hjem og setter middagen på komfyren, brer lukten seg utover i hjemmet, og er med på å skape den sulten som skal til for at maten skal smake ekstra godt.

Vi synes det er viktig at maten skal være fristende, og at den skal smake oss. Derfor legger vi oss ekstra i selen.

Hva gjør dette til et ekstra poeng i forhold til dem som befinner seg på de omtalte institusjonene? Er det ikke riktig at nettopp de som er henvist til å være sånne steder, ofte sliter både med mangel på matlyst og høydepunkt i hverdagen?

Burde ikke nettopp maten og alt rundt måltidene vært slike høydepunkt? En må ikke ha mer enn middels utviklet hverdagsempati, for å forstå betydningen av måltidene på ulike institusjoner.

Jeg har vært så heldig at jeg har hatt roller der jeg har kunnet medvirke til at maten og måltidene ble prioritert høyt, når ungdom var samlet og kanskje hjemmefra over tid for første gang.

Også for mange i den gruppen var måltidene dagens absolutte høydepunkt.

Jeg vet at nedlegging av mange institusjonskjøkken er økonomisk begrunnet. Påstanden min er at trivselen for de viktigste menneskene i institusjonene, ikke er vektet høyt nok i beslutningsprosessen.

Stramme budsjetter synes å representere fribilletter til å fjerne verdier vi burde anse som absolutte i et land som Norge. Det betinger imidlertid at de som er satt til å vekte verdiene, også orker å vokte om dem.

Da må de også ha evne til sette seg inn i andre menneskers situasjon, og våge å sette grenser for hva som kan kuttes og ikke.