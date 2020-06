Vi ønsker selvfølgelig å kjøre nattog

Vi gjør daglige vurderinger av tilbudet.

Alle avgjørelser om endringer i rutetilbudet tas i samråd med Jernbanedirektoratet, skriver Arne Fosen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Debattinnlegg

Arne Fosen Konserndirektør Vy Tog

BT har 8. juni på lederplass et innlegg om nattog på Bergensbanen og etterlyser Vys ambisjoner.

Det er fantastisk å se engasjementet som er rundt nattog. Det lover godt for etterspørselen fremover. Vi ønsker selvfølgelig å kjøre nattog og følger utviklingen tett og gjør daglig vurderinger av tilbudet.

Et bedre nattogtilbud er også et satsingsområde i Pakke Vest, der vi vil komme med flere nye nattilbud til kundene.

Arne Fosen Foto: Vy

Etter 12. mars ble kundegrunnlaget dramatisk redusert så å si over natten, med nærmere 85 prosent. Når samfunnet gradvis gjenåpner, kommer stadig flere tilbake til Bergensbanen. Samtidig er det fortsatt langt færre om bord.

Men etterspørselen øker, særlig i helgene og vi har alt satt inn flere dagtog i juni. Fra juli blir det ytterligere avganger på dagtid for å sikre at vi har et godt tilbud i fellesferien, samtidig som vi sikrer en trygg reise med nødvendig avstand til andre om bord.

På Bergensbanen er det mange flotte destinasjoner underveis og reisemønstrene er annerledes om sommeren. Da er det dagtogene som fylles først. De som er på ferie ønsker å se en av verdens kanskje flotteste togstrekninger.

Tilbudet på dagtid er også svært viktig for reiselivs- og turistnæringen langs strekningen. I tillegg er det plass til flere turister på dagtogene, som også er et godt og miljøvennlig alternativ.

Alle avgjørelser om endringer i rutetilbudet tas i samråd med Jernbanedirektoratet, samt er knyttet til de føringer og bevilgninger som kommer fra Samferdselsdepartementet.

Vi har tett dialog og gjør løpende vurderinger sammen med direktoratet og lover å fortelle om det så fort nattogene kan kjøre igjen.