Send museumsgjenstandar heim att

På sentrale museum hamnar dei altfor ofte i eit magasin og kjem aldri for dagen igjen.

Vidar Lehmann har tidlegare gitt gjenstandar til museum. Ofte vart dei plasserte rett i magasinet. Foto: Hallstein Mala

Vidar Lehmann Forfattar og professor emeritus i medisin. Har tenestegjort i ulike fredsoperasjonar i FN-regi.

I ei pressemelding frå Kulturrådet 2. juni i år står det at om lag 1,2 millionar gjenstandar, meir enn ein tredjedel av innsamla kulturhistoriske objekt, no står i fare for å gå tapte.

Direktør Kristin Danielsen seier at her har musea ein stor jobb å gjera, og at dei treng hjelp til å få han gjort.

Før eg kjem med framlegg om tiltak, vil eg nemna nokre personlege erfaringar, som eg trur eg deler med mange. Med interesse for kulturhistorie sidan tidleg ungdom, har eg òg vore oppteken av at kulturhistoriske gjenstandar skulle verta tekne vare på.

Difor har eg ved nokre høve sytt for at slike objekt vart overleverte til museum.

Resultata har stundom vore positive, men oftast har gjenstandane hamna i eit magasin og aldri seinare kome for dagen.

Det finst døme på at folk heller gøymer unna slikt, enn å levera frå seg, for at i alle høve slekt og vener stundom kan få sjå gjenstandane.

Slike gjenstandar utgjer truleg ein god del av dei nemnde 1.2 millionane, som det seiest at no står i fare for å gå tapte.

Difor føreslår eg at dei kan verta returnerte til kommunane dei kom ifrå, vel å merkja dersom det kan gjerast på ein akseptabel måte.

Dei fleste kommunar har sogelag. Nye storkommunar har fleire. Nokre av desse har frå før mindre, eigne samlingar med varierande nivå av organisering og dokumentasjon. Dei har òg kyndige pensjonistar med ulik yrkesbakgrunn og kompetanse, og fleire kan dei få.

Kommunar får med mellomrom ledige lokale, til dømes tidlegare skulehus eller fløyer av heilt eller delvis nedlagde kommunehus. Ombyggingar og sikringstiltak kan sjølvsagt trengjast.

I tillegg til pressa kommunal økonomi, manglar som oftast organisering og fagkunnskap. Den enklaste delen kan gjennomførast med opplæring og kurs, og den meir krevjande ved organisert rådgjeving og tilsyn frå sentrale museum.

Får profesjonelle museumsfolk frysningar av å lesa dette, vil eg hevda at eit slikt alternativ i alle høve må vera betre enn at gjenstandane anten går tapt, eller på ubestemt tid held fram tornerosesvevnen i magasinhyllene.

Gjennomført på ein god måte kan eit slikt tiltak auka interessa og respekten både hjå unge og eldre for bygda si eiga kulturhistorie, og vera med å legga lokalhistoria inn i folk sine liv. Ein av dei positive ringverknadane er at både dei (oftast) sentralt plasserte musea og studentar i relevante fag, kan få ei breiare kontaktflate.

Oppmoding til kulturstyresmakter og museumsleiarskap om å ta tak i dette. er hermed levert.