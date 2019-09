Pynt opp sentrum med reklame!

God reklame kan faktisk være underholdende, og ikke minst god butikk!

FRISKT: Innsenderen har gode minner om all den fargerike reklamen som preget bybildet i Bergen før i tiden, som her i Strandgaten/Gågaten. Politikerne bør åpne for mer reklame i gatene, mener han. Birkhaug og Omdal/BTs arkiv

Debattinnlegg

Wilfred Høsteland Espeland

For mindre enn 50 minutter siden

Det er vel en kjensgjerning at en mengde av byens busskur ser ganske forfalne ut både grunnet tagging, ruteknusing og annen hærverk. Da ville faktisk pent utført reklame pynte opp!

Diskusjonen om reklame rundt om i Bergen sentrum blusser opp med (u)jevne mellomrom. Noe av det siste det gjaldt var vel spørsmålet om reklame i busskur og på busser og bybane.

Der er tydeligvis en hard kjerne på venstresiden som av prinsipp hater reklame. Er det minnene fra triste bygater i det gamle kommunistiske Øst-Europa som skal holdes i hevd?

Vi som har noen år på baken, husker svært godt når sporveisbussene hadde flott reklame både utvendig og inni, – trikkene hadde det bare inni. Reklamen var pent utført, og var derfor langt fra skjemmende. Snarere tvert imot.

OVERDÅDIG: Lysreklamene i gamle dager kunne være av den storslagne typen, som her på Kløverhuset. BTs arkiv

Det samme gjaldt busskurene, blant annet med den flotte «Ta en Tenor mens De venter»-pastill-esken på taket. Langs taksidene på bussene var der fin og diskret reklame for mellom andre «Sigurd Døsvig – ett minutt fra Torget» og velkjente «Alle linjer fører til Stender».

Nydelige, fargeglade reklamesøyler sto på refugene for trikkestoppene i Småstrandgaten – med indirekte belysning over Bergens Kulcompagni. Jeg husker de mange flotte lysreklamene som fantes på hustak og fasader fra Torget og oppover mot Torgallmenningen og i andre områder i sentrum.

LANDEMERKE: BTs gamle skilt skjemmer ikke, mener innsenderen, selv om det er godt synlig fra hele Torgallmenningen. Odd E. Nerbø (arkiv)

Kløverhuset hadde en flott lysende grønn firkløver på taket, og videre utover Strandkaien lyste neonskiltene opp. Det samme gjorde de langs Rasmus Meyers allé, hvor lysskiltet Philips speilet seg i Smålungeren, og Radionette speilet seg i Vågen.

Ingen vil vel i dag si at den lysende, gamle, klassiske Bergens Tidende-logoen på taket på Olav Vs plass skjemmer?! Den er blitt et landemerke i Bergen for minst en generasjon siden. Den lyser opp hele gatebildet. Den er nærmest som et fyrtårn. Mange flere kunne ramses opp.

FORFALL: Busskurene i Bergen ser tidvis slik ut. Reklame finnes ikke, men tagging er det rikelig av. Tor Kristiansen (arkiv)

REKLAME: Stavanger har velholdte, reklamefinansierte busskur. Noe slikt kunne innsenderen tenke seg også i Bergen. Eirik Brekke (arkiv)

Jeg har vært minst ti ganger på Times Square i New York og ditto på Randolph Street i Chicago, og betraktet «lysshowet» av reklameskilter der for alt mulig og i alle dimensjoner.

Det er selvsagt ikke noe slikt overdådig som ville passe i Bergen, men god reklame – også utendørs – kan faktisk også være underholdende. Og som sagt – ikke minst god butikk!

Reklame betyr penger – inntekter, og det betyr også bedre salgsmuligheter for de produktene det gjelder. Altså gode grunner til reklame for begge parter – både produsenter, forhandlere og for dem som leier ut reklameplass.

ANNONSER PÅ HJUL: Også bussene pleide å være utstyrt med reklame. BTs arkiv

Politikerne bør nå ta skritt for å tillate mer reklame omkring i sentrum – unntatt på Bryggen, selvsagt. Så får de som tilsynelatende ønsker et klassisk øst-europeisk sentrumspreg fra kommunisttiden, bare fortsette å jamre.

Frisk opp sentrum – la oss få flotte, lysende neonskilt på fasader og tak igjen til manges nytte og glede! Reklame hører til – og pynter ofte opp i store byer – og Bergen er jo stor etter norske forhold. Reklame kan være flott når den er «riktig» laget og satt opp!

Publisert 15. september 2019 20:19