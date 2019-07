Gjør Festplassen om til gratis parkeringsplass igjen!

DEBATT: For bergensernes trivsel er dette viktig.

Innsenderen tenker tilbake på parkeringsplassen på Festplassen i Bergen med lengsel. BIRKHAUG OG OMDAL (arkiv)

Torgeir Tønnesen Nesttun

For oss som husker den tidligere parkeringsplassen på Festplassen, er det med sår lengsel. Som unge studenter kjørte vi flere ganger i uken til byen fra hyblene våre, og parkerte på festplassen.

Deretter dro vi på Dickens for å drikke kaffe og kikke på damene. Vi koste oss til langt på kveld, ubekymret over parkeringsavgifter, vakter og betaling.

Jeg tror vi var lykkeligere bergensere på den tiden. At vi hadde større optimisme og glede, og et eiendomsforhold til byen.

Bergen var «vår by» – og politikerne gjorde det beste for oss, tenkte vi. Vi var ungdommer med enkle forestillinger og tanker om politikk og byråkrati.

Så kom parkeringshusene. Med bommer og betalingsautomater. Parkeringsplassen på Festplassen ble sperret og blokkert. Private selskaper tok over med bøter og inkassobyråer.

Kommunen hadde oppdaget en mulighet for å kreve inn penger av innbyggerne på en ny måte, og fikk drahjelp av miljøbevegelsen.

I dag fikk jeg lyst på en bytur. Se på Tall Ships Races og se på folk, ta en kaffe i byen og mimre litt. Men gidder jeg? Gjennom bomringen og betale sure parkeringspenger?

Nei, jeg gidder ikke. Bergen unner meg ikke denne velferden.

Jeg burde heller sitte hjemme og skamme meg. Bilskam, parkeringsskam, flyskam.

Jeg tror det hadde vært godt for folk sin helse å få lov å oppleve noe spontant og gratis igjen. Gleden av å føle at man er til og at man lever.

Må vi ta på vingedrakt eller fjellklatrersko for å kjenne på adrenalin og livsglede? Nei, vi hadde kommet langt med å få lov til å besøke vår egen by.

