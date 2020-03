Denne tiden krever noe av oss alle

Hvis du venter på den neste utbetalingen av uføretrygd, kan du ikke bare dra og storhandle.

Monika Schelander minner oss om å huske på de i samfunnet som allerede før denne situasjonen oppsto, hadde en utfordrende hverdag. Foto: Privat

Monika Schelander Bergen

I dag ser vi et samfunn i totalt kaos. Et samfunn preget av en surrealistisk tåke som ligger over en situasjon som ingen rår over.

Da jeg satt å så på nyhetskanalen på TV2 i dag, hørte vi om bedrifter som sliter og arbeidstakere som går en uviss fremtid i møte. Har de jobb å gå til etter krisen er omme?

Vi opplever at barnehager, skoler, utesteder, bibliotek og andre steder der store folkemengder kan oppholde seg blir stengt. Det blir restriksjoner på kollektiv transport, det blir satt reiseforbud og reise restriksjoner.

Vi er i en absurd situasjon, og slik det ser ut nå, så blir vi der en stund.

Mitt hjerte brenner, og kommer alltid til å brenne, for de i samfunnet som allerede før denne situasjonen oppsto, har en utfordrende hverdag. En hverdag som fra før av er preget av økonomiske utfordringer, helsemessige utfordringer og en hverdag preget av å allerede ikke strekke til. Som allerede fra før denne absurde situasjonen, følte at de sto på utsiden. Nå står de enda mer på utsiden.

Det manes til solidaritet, det manes til en felles nasjonal dugnadsånd og at vi nå må vise hensyn. Men hvor er solidariteten når man hamstrer varer, på tross av anbefalingene om å ikke gjøre dette.

Mange er avhengig av uføretrygd, og den kommer den 20. hver måned. Det er ikke før neste helg. Det er derfor ikke alle som har anledning å handle inn varer i dag, det er faktisk ikke alle som har penger til dette.

Dette viser igjen det klasseskillet som er i samfunnet vårt.

Mens noen handler inn stort og forbereder seg til det som måtte komme, er det én gruppe i samfunnet som ikke har anledning til det. De blir nå sittende å se på at det handles over evne, butikkene tømmes og må erkjenne at også her faller vi utenfor.

Signalene de mottar fra resten av samfunnet er «første mann til mølla»-prinsippet, og de som kommer sist, vil ingenting få.

Jeg vet at mange familier kommer til å kjenne på dette. De representerer en gruppe i samfunnet som nå kommer til å kjenne ekstra på utfordringene.

Jeg oppfordrer folk til å kjøpe noen gavekort på matbutikker og gi dem til de som de familiene som trenger det aller mest. Det har jeg tenkt til å gjøre i morgen.

Denne tiden krever noe av oss alle.

Dette er en tid hvor nestekjærlighet, respekt, hensyn og omsorg får nye dimensjoner. En tid hvor samfunnet testes på hvor sterkt vi står sammen. Vi trenger hverandre, vi må gjøre hverandre gode og spille sammen, slik at alle får ta del i forberedelsene som trengs for å møte denne tiden.

Nå høres jeg ut som en trener, men samfunnet er som et lag, og den perioden vi går inn i nå trenger vi god lagånd.

Så er det på sin plass å gi kudus og honnør til alt av helsepersonell som nå gir 100 prosent av seg selv i sin jobb, dette er en krevende tid for dem. Vårt ve og vel er i deres hender, men jammen har vi et ansvar selv. Vi heier på dere og sender dere mange positive tanker.