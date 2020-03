Ei tid for å ta vare på kvarandre

Saman skal me kome oss gjennom dette.

Dette kan bli tøffe veker eller månader for mange. Ta opp telefonen og ring nokon du veit sit åleine. Berre slå av ein prat, skriv Kristian Fjellanger. Foto: Scanpix/Shutterstock

Debattinnlegg

Kristian Fjellanger Forfattar

Mange av oss har no fått melding om å jobbe heimanfrå, til me får ny beskjed. Så me har pakka datamaskin og ladar, og rigga oss til heime. Fritidsaktivitetar er innstilte, konsertar vert avlyste, skular vert stengde og andre sosiale møteplassar vert sette på pause.

Sjølv om dette er store og inngripande tiltak, som får konsekvensar for korleis liva våre kjem til å vere framover, så er det smarte og gode tiltak for å redusere smitte frå koronaviruset.

Me må vise solidaritet, ta vare på kvarandre og følgje råda som kjem frå helsemyndigheitene – ikkje minst av respekt for kvardagsheltane som arbeider i helsevesenet, daglegvarehandelen og i andre funksjonar for at samfunnet skal gå rundt.

Som det var sagt på regjeringa sin pressekonferanse torsdag: Me skal ikkje ta på kvarandre, men me skal ta vare på kvarandre.

Samstundes er me også sosiale vesen, som treng kontakt med kvarandre. Så dette kan bli tøffe veker, eller månader for mange.

Tenk på kor mange menneske ein eigentleg møter i løpet av ein dag. Ein helsar på naboen på veg til bussen om morgonen. Du helsar på bussjåføren når du løyser billett. Småpratar med ein kollega framfor kaffimaskina, eller i heisen.

Du er i møte, eller møter ein ven rett etter jobb til ein kjapp kaffi. På kvelden går ein anten på ein fritidsaktivitet, på kino eller går og trenar saman. I helgene går me på middagsbesøk, hevar glaset, svingar oss i dansen, og kanskje – om lukka står den kjekke bi – kliner litt i kroken.

Inntil vidare kjem me ikkje til å leve slik. Me kjem til å vere mykje meir åleine. Og kanskje vil mange av oss oppleve å kjenne seg einsam, og la negative tankar få fritt spelerom.

Nærare 40 prosent av oss i Noreg bur åleine. I enkelte bydelar i dei store byane er talet opp mot 70 prosent. Fleire organisasjonar har peika på at det å kjenne seg einsam, er ei stor utfordring for mange menneske i landet.

Så i tillegg til å følgje helsemyndigheitene sine råd, er dette ei tid for å sjå kvarandre. Ei tid for omtanke og nestekjærleik.

Du skal elska nesten din som deg sjølv, kan ein lese i Bibelen. No skal eg på ingen måte skryte på meg at det er ei bok eg les ofte i, men det er ord å ta med seg – både i tanke og handling.

Ta opp telefonen og ring nokon du veit sit åleine. Berre slå av ein prat om stort og smått, om ver og vind. Send ei melding til nokon og spør korleis det går, slik at den personen veit at du bryr deg.

Ring nokon med videofunksjonen på telefonen, eller datamaskina og ta eit måltid saman – det fungerer fint sjølv om ein ikkje sit rundt same bord. Ein får likevel ei kjensle av å vere saman. For det er nettopp slik me kjem oss gjennom dette.

Ikkje åleine. Men saman.

Som Haldis Moren Vesaas så klokt og vakkert skreiv:

Det heiter ikkje: eg – no lenger.

Heretter heiter det: vi.