Regjeringen er ikke passiv i flyktningsituasjonen.

Høyres Ove Trellevik svarer på kritisk BT-leder. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen

Ove Trellevik Stortingsrepresentant, innvandringspolitisk talsmann (H)

BTs leder onsdag 4.mars konkluderer med at Frp bedriver ren symbolpolitikk, og at min støtte til Frps forslag er basert på feilslutning. Dette fremstår merkelig historieløst av en ellers oppegående avis.

Det viktigste elementet i asylrett er at den mottakende stat plikter å ikke utlevere noen til en stat, der vedkommende kan ventes å bli forfulgt. Det er utlendingsmyndighetene som vurderer hvorvidt det er grunnlag for å nekte å realitetsbehandle en asylsøknad, under henvisning til at utlendingen har oppholdt seg i et trygt tredjeland.

At Tyrkia har åpnet sine grenser mot Hellas, og skapt kaos og nød, betyr ikke at Tyrkia er utrygt, og at flyktningene blir forfulgt. Tyrkia har hatt flyktninger i landet i mange år.

Dersom flyktninger ankommer Norge fra Tyrkia, vil de mest sannsynlig ha reist gjennom andre europeiske land på vei til Norge. Det vil derfor være aktuelt å benytte Dublin-regelverket, og returnere utlendingen til land som deltar i Dublin-samarbeidet.

BT forsøker å skape et inntrykk av at regjeringen er passiv i flyktningsituasjonen. Det er selvfølgelig feil. Vi har vedtatt å ta imot 3000 kvoteflyktninger i år, og for kort tid siden kom det i overkant av 200 syriske flyktninger.

I tillegg gir Norge betydelig økonomisk støtte til hele regionen. Dette bidrar til å bedre forholdene for flyktningene der de er, både i Hellas, Tyrkia og Syria.

Det er 70 millioner flyktninger i verden. Om Norge skulle øke antallet kvoteflyktninger vi tar imot til det mangedobbelte, monner det lite for verdens totale migrasjonsutfordringer.

Norge er det landet i Europa som har tatt imot flest kvoteflyktninger målt pr. innbygger, og helt i toppen når det gjelder faktisk antall kvoteflyktninger totalt.

Likevel er det viktigste er å hjelpe til i nærområdene. Vi må unngå at mennesker må flykte unødvendig over store avstander.

Vi må bidra til tryggere og bedre leirer, med et minimum av både skole- og helsetilbud. Vi støtter også Hellas med å få på plass et bedre asylbehandlingssystem.

Inne i leirene er det ikke bare syrere som har flyktet fra krigssoner. Det er også irakere, iranere, afghanere og mange fra det afrikanske kontinentet. På langt nær alle er på flukt fra krig.

Å åpne grensene løser ingen migrasjonskriser.