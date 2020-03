Eksamen bør avlyses i år

Sisteårselever på videregående er mest påvirket av skolestengingen.

Det er ikke mulig å forberede seg optimalt til eksamen i år, skriver Hajer Seydekrem, avgangselev ved Amalie Skram vgs. Foto: Alice Bratshaug

Debattinnlegg

Hajer Seydekrem Elev, Amalie Skram vgs.

At skoler er stengte, er selvfølgelig et nødvendig tiltak nå for tiden. Derfor er hjemmeskole et bra tiltak, og det fungerer bedre enn jeg tenkte meg. Lærerne våre er ganske flinke til å følge med oss, og vi får større frihet til å ha selvstudier.

Men hjemmeskole er likevel ikke det samme som å ha direkte kontakt med en lærer, og spørre og diskutere så mye du vil, både med lærer og medelever.

Hajer Seydekrem Foto: Privat

Avgangselever, som meg, er mest sannsynlig stresset og bekymret over hvordan vi skal klare eksamen.

Vårt behov for direkte kontakt med lærerne våre, og andre faglige tilbud, er stort. Med dagens situasjon er det ikke mulig å forberede seg til eksamen på best mulig måte.

Derfor mener jeg at skoleeksamen i år bør avlyses, og at standpunktkarakterene bør gjelde for opptak til universiteter og høgskoler.