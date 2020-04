Vi må ha bedre matberedskap i krisetid

Norge har tatt mye lettere på matvareberedskapen enn andre europeiske land.

Publisert Publisert Nå nettopp

Forfatterne mener det er nødvendig å sikre statseide kornlagre. Foto: Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix

Debattinnlegg

Diane Berbain, nestleder utvalg for helse og sosial Bergen bystyre (SV), Marthe Hammer, gruppeleder Vestland fylkesting (SV)

Vi er en generasjon som alltid har hatt magen full. Men koronakrisen har vist oss at det vi har, er sårbart, og blir satt på prøve. Den dagen Norge stengte, gikk butikkene også tom for noen matvarer, hermetikk og dopapir.

Heldigvis var det ingen grunn til å bekymre seg for mattilgangen, ikke denne gang. Man hva er planene dersom leveransene stopper? Finnes det nok matreserver?

Norges selvforsyningsgrad ligger i underkant av 50 prosent, ifølge Helsedirektoratet. Men dersom man bare inkluderer maten som er produsert på norsk fôr, synker selvforsyningsgraden til omtrent 40 prosent.

Diane Berbain (t.v.) og Marthe Hammer Foto: Eirik Brekke / Ørjan Deisz

Usikkerheten rundt både klimautvikling, internasjonale handelsforhold, og nå koronakrisen, viser at norsk matvareberedskap må styrkes.

Da regjeringen i 2017 undersøkte matberedskap, mente Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap at det ikke hadde funnet hendelser med høy risiko for norsk matvareforsyning.

Tørkesommeren i 2018 var brutal for norske bønder, selvforsyningsgraden sank ned til 30 prosent.

Kanskje koronakrisen kan få regjeringen til å tenke seg om?

Matforsyningen må tenkes fra både jord og fjord. Havbruk er en primærnæring som er en del av matberedskapen. Men vi må arbeide for at staten, sammen med oppdrettsnæringen, gir langt mer midler til å utvikle utslippsfrie anlegg og stiller krav om at næringen erstatter soya med bærekraftig fôr.

Selvforsyningsgrad handler om hvor mye av det vi faktisk spiser som vi produserer selv. Vårt forbruk av fisk utgjør veldig lite av det vi spiser, bare 1,9 prosent, og selv om Norge produserer og eksporter mye fisk, så er denne produksjonen i stor grad avhengig av importert fôr, i tillegg til at den har store utslippsutfordringer som må løses.

Les også – Det er nå vi skjønner hvor viktig Piotr er

Vi trenger en selvforsyningsstrategi som sikrer at varer produseres og konsumeres så lokalt som mulig. Det må bli slutt på å skipe kraftfôr halve kloden rundt for å produsere kjøtt og oppdrettsfisk for overskuddslagre.

Vi må legge om fra storbruk og industrilandbruk til jordoppbyggende og karbonbindende produksjon. En slik omlegging vil også hindre utarming av dyrkingsjord. Dessuten må vi ta hele Norge i bruk, sikre matproduksjon på de små brukene, og støtte deltidsbonden.

I en situasjon der vi ser at internasjonale handelsavtaler og leveringssikkerhet knyttet til medisinsk utstyr, blir brutt i land etter land, er det tilsvarende viktig å sikre norsk matproduksjon.

Dessverre lukker landbruksministeren øynene for norsk matberedskap, sist i Dagsnytt 18 sist mandag, og det er foruroligende.

Beredskap handler om å være forberedt på endrede forhold og kriser. Dagens koronakrise og klodens kroniske klimakrise viser at de er her allerede.

Derfor er det kritisk å sørge for høyere grad av selvforsyning, og en reell matberedskap.